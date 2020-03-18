***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









imizin Kendi İsteğimiz ile İki Yıl Süre İle Geçici Olarak Durdurulmasına Yönelik Başvuruhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830445BIST