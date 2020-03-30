***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 14:39
***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
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Faaliyetlerimizin Talebimiz Üzerine Geçici Olarak Durdurulması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833245
BIST
17:3288.025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -99,79
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:326,5645
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1151
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:327,2446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0597
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:32343,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 5,37
|Açılış
|: 343,49
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|3,19
|41.264.581
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.217.040
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,63
|22.995.432
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.534.257
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.423.128
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.011.450
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|328.342
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.014.350
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|488.259.327
|% -9,96
|
|SELEC
|7,35
|80.084.392
|% -9,93
|
|THYAO
|8,70
|713.425.104
|% -1,81
|
|ASELS
|23,20
|604.802.267
|% 0,35
|
|GARAN
|8,00
|535.665.929
|% 1,52
|
|PGSUS
|31,10
|488.259.327
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|375.249.217
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|171.739.680
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,05
|303.615.063
|% 6,22
|
|IHLAS
|0,48
|60.402.360
|% 2,13
|
|TSPOR
|2,83
|254.596.802
|% 9,27
|
|YKBNK
|1,88
|175.087.798
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1374
|8,1782
|% 1,70
|
|Frank
|6,8429
|6,8842
|% 1,26
|
|Riyal
|1,7461
|1,7549
|% 2,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,65
|
|Altın Gr.
|343
|344
|5,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,16
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,00
|
|B. Petrol
|25,70
|25,70
|-2,25
|