***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 15:03
***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERİM MENKUL DEĞERLER AŞ'YE İLİŞKİN
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912154
BIST
16:181.501
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -17,21
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
16:187,1863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0811
|Açılış
|: 7,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1863
En Düşük
7,0712
16:188,7288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0922
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
16:18416,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,55
|Açılış
|: 416,08
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler16:16
|PKENT
|1.760,00
|5.871.534
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|MERIT
|377,00
|2.668.783
|% 9,98
|
|DITAS
|15,48
|3.221.745
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|80.609.846
|% -9,96
|
|SAYAS
|17,35
|103.184.760
|% -9,96
|
|THYAO
|12,84
|1.798.719.512
|% -1,38
|
|KOZAL
|135,20
|1.785.522.320
|% 1,35
|
|SASA
|38,68
|1.687.697.528
|% 6,50
|
|GUBRF
|75,75
|1.489.730.165
|% -7,90
|
|PETKM
|5,18
|1.362.410.362
|% -4,60
|
|EKGYO
|2,31
|785.101.786
|% -1,28
|
|IHLAS
|0,90
|295.536.197
|% -9,09
|
|TSKB
|1,77
|471.772.137
|% -1,67
|
|PETKM
|5,18
|1.362.410.362
|% -4,60
|
|ODAS
|4,06
|977.889.843
|% 2,01
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1792
|7,1829
|% 1,09
|
|Euro
|8,7180
|8,7257
|% 1,03
|
|Sterlin
|10,0910
|10,1417
|% 0,92
|
|Frank
|7,8677
|7,9151
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9066
|1,9162
|% 0,92
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-3,47
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,55
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|37,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|38,21
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|18,48
|
|Çeyrek
|668
|683
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|0,05
|
|B. Petrol
|65,21
|65,21
|0,73
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 6 kaybederek (% -1.04 ) 1, 573
-
16:31XU100
Endeks 1, 497 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 38 altında . İşlem hacmi 24, 864.00 milyon TL de
-
16:31KRGYO
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 854, 759 adet işlem
-
16:30MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 512 adet işlem
-
16:30MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 512 adet işlem