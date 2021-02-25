***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2021 12:32
***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'YE İLİŞKİN
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI''NDAN YAPILAN DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912633
BIST
13:131.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.492
13:137,2064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0369
|Açılış
|: 7,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2132
En Düşük
7,1530
13:138,8239
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0977
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8306
En Düşük
8,7148
13:13415,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,31
|Açılış
|: 415,96
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler13:13
|MERIT
|414,70
|2.243.942
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.363.178
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.052.751
|% 9,99
|
|BURVA
|37,54
|3.607.263
|% 9,96
|
|CASA
|215,30
|658.818
|% 9,96
|
|DIRIT
|6,50
|1.200.628
|% -9,97
|
|RODRG
|21,16
|902.394
|% -9,96
|
|OZRDN
|11,09
|1.159.807
|% -8,95
|
|KRONT
|59,05
|20.298.392
|% -6,86
|
|KORDS
|25,02
|151.939.368
|% -5,16
|
|PETKM
|5,40
|1.207.252.677
|% 4,65
|
|THYAO
|13,11
|685.043.403
|% 2,18
|
|KARSN
|4,67
|682.984.915
|% -0,64
|
|SASA
|43,20
|616.948.532
|% 8,16
|
|KOZAL
|134,70
|553.583.457
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,36
|550.796.343
|% 3,96
|
|PETKM
|5,40
|1.207.252.677
|% 4,65
|
|IHLAS
|0,90
|144.759.567
|% 0,00
|
|KARSN
|4,67
|682.984.915
|% -0,64
|
|TSKB
|1,76
|208.688.460
|% 1,15
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2036
|7,2064
|% 0,51
|
|Euro
|8,8193
|8,8239
|% 1,12
|
|Sterlin
|10,1837
|10,2347
|% 0,77
|
|Frank
|7,9160
|7,9637
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9170
|1,9266
|% 0,58
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-8,11
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-3,42
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-1,66
|
|Çeyrek
|668
|683
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|66,51
|66,51
|0,33
|