***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 15:43
***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş'YE İLİŞKİN
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913302
BIST
16:101.469
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -19,01
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
16:107,4636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1109
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
16:109,0460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0896
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
16:10421,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,66
|Açılış
|: 421,20
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler16:10
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|29.404.994
|% 9,92
|
|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
|
|IDEAS
|41,86
|5.986.630
|% 8,05
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,53
|312.606
|% -9,47
|
|BALAT
|9,35
|3.311.793
|% -9,14
|
|THYAO
|13,48
|1.685.901.297
|% 0,67
|
|KOZAL
|127,90
|1.386.798.418
|% -0,23
|
|PGSUS
|89,20
|760.688.442
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,24
|760.432.393
|% -3,03
|
|VAKBN
|4,17
|446.840.096
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,24
|760.432.393
|% -3,03
|
|YKBNK
|2,66
|294.155.218
|% -1,48
|
|VAKBN
|4,17
|446.840.096
|% -2,11
|
|IHLGM
|1,17
|99.105.714
|% -2,50
|
|ODAS
|3,70
|303.544.811
|% -3,14
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4591
|7,4636
|% 1,51
|
|Euro
|9,0388
|9,0460
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,3282
|10,3800
|% 0,58
|
|Frank
|8,1705
|8,2197
|% 1,09
|
|Riyal
|1,9767
|1,9866
|% 1,13
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-8,63
|
|Altın Gr.
|420
|420
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|33,00
|
|Tam
|2.779
|2.852
|36,94
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|17,87
|
|Çeyrek
|674
|690
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,75
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|65,04
|65,04
|-1,08
|
Seans Raporu
16:10
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-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 89 kaybederek (% -1.14 ) 1, 290
-
16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, SILVR, EGGUB, PAMEL
-
16:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, ATSYH, MERIT, AYCES, DIRIT
-
16:23
LINK, VAKKO, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:23
AKSEN, BASCM, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında