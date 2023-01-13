***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2023 14:50
***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sahip olduğu 04.04.2018 tarih ve K-20 Sayılı '' Kısmi Yetkili Aracı Kurum'' Yetki belgesinin iptali
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101989
BIST
15:174.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,26
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:1718,7915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:1720,3084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0841
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3002
15:171.148,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.148,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:15
|ONCSM
|37,40
|5.924.721
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.036.204
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.002.525
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|16.422.963
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EDIP
|9,18
|22.127.497
|% -6,52
|
|KLGYO
|2,76
|145.637.215
|% -6,44
|
|EKGYO
|7,99
|3.089.483.722
|% -6,11
|
|THYAO
|135,70
|5.765.636.693
|% -0,07
|
|ASELS
|55,35
|4.191.110.459
|% -0,98
|
|EREGL
|40,10
|4.002.706.336
|% 1,31
|
|KRDMD
|18,60
|3.753.818.668
|% -1,59
|
|EKGYO
|7,99
|3.089.483.722
|% -6,11
|
|EKGYO
|7,99
|3.089.483.722
|% -6,11
|
|KRDMD
|18,60
|3.753.818.668
|% -1,59
|
|YKBNK
|9,20
|1.809.470.492
|% 1,77
|
|SKBNK
|2,63
|438.193.439
|% -0,38
|
|PETKM
|17,82
|2.187.927.885
|% 2,30
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7847
|18,7912
|% 0,04
|
|Euro
|20,3098
|20,3141
|% -0,38
|
|Sterlin
|22,8086
|22,9229
|% -0,27
|
|Frank
|20,1276
|20,2488
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% 0,04
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|1,47
|
|Altın Gr.
|1.149
|1.149
|2,46
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.918
|92,00
|
|Tam
|7.825
|7.886
|76,00
|
|Yarım
|3.813
|3.859
|37,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.929
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,55
|84,55
|0,52
|