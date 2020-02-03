***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.02.2020 11:28
***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ZAFER SERDAR DURGUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi TMSF
ADNAN GÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
NEVZAT AVUNÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı TMSF
VEDAT AKMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi TMSF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816609
BIST
14:01118.963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -176,83
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.527
En Düşük
118.762
14:015,9860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0010
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
14:016,6226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0158
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6204
14:01304,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,18
|Açılış
|: 304,19
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|15.597.124
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|TSPOR
|3,05
|188.540.392
|% 12,13
|
|BURVA
|14,50
|476.010
|% 11,11
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.225.568
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|EGCYH
|0,42
|279.757
|% -6,67
|
|SISE
|5,60
|721.276.728
|% 0,72
|
|THYAO
|13,75
|572.019.648
|% 0,51
|
|TRKCM
|4,17
|404.227.494
|% 3,47
|
|IPEKE
|10,16
|284.670.072
|% 2,63
|
|SODA
|6,53
|237.067.366
|% -1,80
|
|SISE
|5,60
|721.276.728
|% 0,72
|
|ODAS
|2,14
|232.504.446
|% 0,94
|
|TRKCM
|4,17
|404.227.494
|% 3,47
|
|EKGYO
|1,68
|146.767.232
|% 0,60
|
|KRDMD
|2,81
|225.240.828
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7922
|7,8312
|% -1,11
|
|Frank
|6,1801
|6,2173
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5901
|1,5981
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-7,53
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,66
|
|Yarım
|967
|992
|-4,67
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,33
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,42
|56,42
|-0,20
|