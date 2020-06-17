Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.06.2020 14:46
GÜNCEL HABERLER



***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ADNAN GÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
NEVZAT AVUNÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı TMSF
TUNCAY YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi TMSF
VEDAT AKMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi TMSF




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851543


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:11110.982
Değişim :  0,04% |  42,67
Açılış :  111.281  
Önceki Kapanış :  110.940  
En Yüksek
111.615 En Düşük
110.414
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 40,08 197.163.302 % 9,99  
UZERB 4,86 220.950 % 9,95  
BAYRK 8,42 15.038.844 % 9,92  
DAGI 4,77 14.701.653 % 9,91  
SAFKR 5,01 3.170.750 % 9,87  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5829 8,6259 % -0,02  
Frank 7,1916 7,2349 % 0,30  
Riyal 1,8220 1,8312 % 0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 -7,43  
Altın Gr. 379 379 -1,33  
Cumhuriyet 2.466 2.479 -2,10  
Tam 2.530 2.543 -6,00  
Yarım 1.233 1.243 -1,00  
Çeyrek 618 622 -0,60  
Gümüş.Ons 17,44 17,49 0,01  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,00  
B. Petrol 40,56 40,56 -0,40  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru