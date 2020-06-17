***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.06.2020 14:46
***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ADNAN GÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
NEVZAT AVUNÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı TMSF
TUNCAY YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi TMSF
VEDAT AKMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi TMSF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851543
BIST
15:11110.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 42,67
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
15:116,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8595
En Düşük
6,8328
15:117,7062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0058
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
15:11378,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,53
|Açılış
|: 378,78
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|197.163.302
|% 9,99
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|BAYRK
|8,42
|15.038.844
|% 9,92
|
|DAGI
|4,77
|14.701.653
|% 9,91
|
|SAFKR
|5,01
|3.170.750
|% 9,87
|
|ECILC
|6,35
|896.063.659
|% 4,10
|
|ASELS
|32,18
|537.754.927
|% -1,05
|
|GARAN
|8,16
|525.489.544
|% -0,61
|
|THYAO
|12,54
|342.012.788
|% -0,24
|
|GUSGR
|4,37
|337.116.691
|% 3,07
|
|IEYHO
|0,86
|265.180.793
|% -4,44
|
|IHLAS
|0,81
|165.200.521
|% 2,53
|
|EKGYO
|1,91
|308.320.640
|% -1,04
|
|ODAS
|2,15
|321.877.863
|% 0,00
|
|ECILC
|6,35
|896.063.659
|% 4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5829
|8,6259
|% -0,02
|
|Frank
|7,1916
|7,2349
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-7,43
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.479
|-2,10
|
|Tam
|2.530
|2.543
|-6,00
|
|Yarım
|1.233
|1.243
|-1,00
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,56
|40,56
|-0,40
|
Seans Raporu
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-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -205, 43 kaybederek (% -0.16 ) 127, 781
-
15:22XU100
Endeks 110, 999 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 691.00 milyon TL de
-
15:22TSPOR
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.32 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 922, 564 adet işlem
-
15:21DEVA
Yüzde 5.65 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 786, 506 adet işlem
-
15:17XU100
Endeks 110, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 10, 580.00 milyon TL de