***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.02.2020 15:52
***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2020
Karar Sayısı
142
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
1 Ocak 31 Aralık 2019 Finansal Tablolar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822786
BIST
17:22105.489
En Yüksek
|Değişim
|: -4,46%
|| -4.928,88
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:226,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0420
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:226,8453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0236
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:22325,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,31
|Açılış
|: 325,92
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,86
|42.693.452
|% 14,20
|
|HUBVC
|25,66
|16.621.563
|% 10,92
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|TSPOR
|5,79
|57.269.035
|% 7,82
|
|BUCIM
|3,39
|1.609.400
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,52
|50.516.559
|% -11,11
|
|VKGYO
|2,34
|71.218.504
|% -11,03
|
|BAGFS
|14,28
|15.382.481
|% -10,97
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|THYAO
|11,72
|1.565.362.059
|% -3,54
|
|ASELS
|27,52
|1.026.480.296
|% -1,64
|
|GARAN
|9,49
|533.363.778
|% -6,87
|
|AKBNK
|6,75
|296.371.149
|% -6,38
|
|ODAS
|1,95
|251.931.236
|% -4,41
|
|EKGYO
|1,38
|209.990.988
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,21
|166.672.050
|% -6,20
|
|THYAO
|11,72
|1.565.362.059
|% -3,54
|
|ODAS
|1,95
|251.931.236
|% -4,41
|
|YKBNK
|2,32
|251.502.015
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9770
|8,0170
|% 0,08
|
|Frank
|6,4211
|6,4598
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6559
|1,6642
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.625
|-11,83
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,58
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,13
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,45
|50,45
|-1,28
|
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