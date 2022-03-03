***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
03.03.2022 14:33
***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/03/2022
Karar Sayısı
166
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01.01.2021 / 31.12.2021 Dönemi Sorumluluk Beyanı Yönetim Kurulu Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006796
BIST
16:102.025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 38,42
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
16:1014,1441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0543
|Açılış
|: 14,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
16:1015,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0099
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
16:10878,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,97
|Açılış
|: 878,24
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,27
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler16:08
|PKENT
|374,00
|18.493.281
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.067.054.801
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|510.878.241
|% 9,96
|
|OZGYO
|2,00
|43.774.595
|% 9,89
|
|AKFGY
|3,25
|125.068.697
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|UFUK
|17,58
|201.448
|% -3,67
|
|KUYAS
|5,53
|18.057.473
|% -3,66
|
|KRDMD
|13,56
|3.093.351.815
|% 5,44
|
|THYAO
|25,94
|2.023.069.021
|% -0,15
|
|EREGL
|36,08
|1.726.996.396
|% 4,64
|
|ASELS
|24,04
|1.710.516.358
|% 4,70
|
|GARAN
|11,75
|1.083.136.082
|% 1,12
|
|KRDMD
|13,56
|3.093.351.815
|% 5,44
|
|YKBNK
|3,67
|430.238.284
|% 0,55
|
|PETKM
|7,86
|753.098.772
|% 2,88
|
|GARAN
|11,75
|1.083.136.082
|% 1,12
|
|DOHOL
|2,63
|220.728.485
|% 1,94
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1435
|14,1494
|% 0,42
|
|Euro
|15,6731
|15,7204
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,8705
|18,9651
|% 0,26
|
|Frank
|15,3066
|15,3988
|% 0,40
|
|Riyal
|3,7580
|3,7768
|% 0,37
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,47
|
|Altın Gr.
|878
|878
|6,07
|
|Cumhuriyet
|5.824
|5.912
|8,00
|
|Tam
|5.797
|5.942
|15,51
|
|Yarım
|2.802
|2.874
|7,50
|
|Çeyrek
|1.405
|1.437
|3,75
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,08
|
|B. Petrol
|116
|116
|2,96
|
Seans Raporu
16:08
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16:23KOZAL
Yüzde 9.98 oranında artışla 128.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 546, 657 adet işlem
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16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 06 artarak (% 2.01 ) 2, 282
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16:21IPEKE
Yüzde 9.51 oranında artışla 14.86 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 884, 986 adet işlem
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16:20KRDMD
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.59 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 336, 770 adet işlem