***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
03.03.2022 14:34
***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Kae Sorumluluk Beyanı
01.01.2021/ 31.12.2021 Dönemi Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006798
BIST
14:582.013
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 26,91
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
14:5814,1453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0555
|Açılış
|: 114,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 112,9300
|
14,1545
En Düşük
13,9691
14:5815,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0099
|Açılış
|: 23,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9900
|
15,7828
En Düşük
15,5464
14:5811,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,07
|Açılış
|: 11,53
|
|Önceki Kapanış
|: 11,45
|
11,57
En Düşük
11,29
BIST En Aktif Hisseler14:56
|PKENT
|374,00
|16.608.027
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,00
|36.113.177
|% 9,89
|
|EUHOL
|3,50
|2.115.027
|% 9,37
|
|KOZAL
|127,10
|878.708.827
|% 8,45
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|AKFGY
|3,27
|108.663.285
|% -9,42
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|HLGYO
|1,63
|33.135.695
|% -4,12
|
|KONKA
|10,66
|120.942.102
|% -3,79
|
|KRDMD
|13,38
|2.423.999.779
|% 4,04
|
|THYAO
|25,78
|1.741.299.997
|% -0,77
|
|ASELS
|24,00
|1.597.893.469
|% 4,53
|
|EREGL
|35,58
|1.239.491.641
|% 3,19
|
|KOZAL
|127,10
|878.708.827
|% 8,45
|
|KRDMD
|13,38
|2.423.999.779
|% 4,04
|
|YKBNK
|3,64
|372.075.710
|% -0,27
|
|PETKM
|7,80
|657.185.296
|% 2,09
|
|DOHOL
|2,62
|186.817.467
|% 1,55
|
|GARAN
|11,67
|807.991.676
|% 0,43
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1364
|14,1385
|% 0,35
|
|Euro
|15,6847
|15,7279
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,8363
|18,9307
|% 0,08
|
|Frank
|15,2958
|15,3880
|% 0,33
|
|Riyal
|3,7562
|3,7750
|% 0,32
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|9,03
|
|Altın Gr.
|880
|880
|7,61
|
|Cumhuriyet
|5.841
|5.929
|25,00
|
|Tam
|5.809
|5.954
|27,52
|
|Yarım
|2.808
|2.880
|13,31
|
|Çeyrek
|1.408
|1.440
|6,65
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,08
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,88
|