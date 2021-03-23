***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap döneminde hazırlanan Faaliyet Raporu ektedir.Saygılarımızla,Venbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919980BIST