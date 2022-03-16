***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
16.03.2022 12:31
***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2021 tarihinde sona eren hesap döneminde hazırlanan Faaliyet Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
Venbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010807
BIST
12:562.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 16,33
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
12:5614,6891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0101
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
12:5616,1690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0800
|Açılış
|: 16,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
12:56908,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,92
|Açılış
|: 909,01
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler12:56
|PKENT
|436,90
|3.713.213
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|41.246.555
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|11.544.898
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.128.982
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,55
|28.246.218
|% 8,80
|
|ORCAY
|23,10
|28.637.710
|% -9,98
|
|ORMA
|26,60
|148.878
|% -7,89
|
|PENTA
|315,50
|43.002.221
|% -5,76
|
|ATSYH
|14,40
|1.511.277
|% -4,64
|
|FENER
|27,00
|48.691.981
|% -3,30
|
|THYAO
|27,78
|2.319.496.140
|% 0,43
|
|KRDMD
|14,54
|970.116.969
|% 0,76
|
|FROTO
|283,70
|623.670.247
|% 3,84
|
|EREGL
|34,48
|535.149.298
|% 0,76
|
|AKBNK
|7,26
|436.200.270
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,24
|297.091.922
|% 3,23
|
|YKBNK
|3,85
|365.612.711
|% 0,79
|
|THYAO
|27,78
|2.319.496.140
|% 0,43
|
|ODAS
|1,59
|131.964.017
|% 1,92
|
|KRDMD
|14,54
|970.116.969
|% 0,76
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6768
|14,6891
|% -0,07
|
|Euro
|16,1424
|16,1690
|% 0,50
|
|Sterlin
|19,1493
|19,2453
|% 0,22
|
|Frank
|15,5794
|15,6732
|% 0,22
|
|Riyal
|3,9076
|3,9272
|% 0,06
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|4,71
|
|Altın Gr.
|909
|909
|2,94
|
|Cumhuriyet
|6.019
|6.109
|48,00
|
|Tam
|5.987
|6.139
|38,90
|
|Yarım
|2.894
|2.970
|18,82
|
|Çeyrek
|1.452
|1.485
|9,41
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,32
|
Seans Raporu
12:56
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866