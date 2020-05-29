***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -27.904 165.444 2.512.974 5.279.651 34.930.165 34.930.165Transferler5.279.651 -5.279.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-29.080 -382.261 -411.341 -411.341Dönem Karı (Zararı)-29.080 -382.261 -411.341 -411.341Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -56.984 165.444 7.792.625 -382.261 34.518.824 34.518.824Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -85.116 387.469 7.570.602 -446.876 34.426.079 34.426.079Transferler-446.876 446.876Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.959 507.310 535.269 535.269Dönem Karı (Zararı)27.959 507.310 535.269 535.269Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -57.157 387.469 7.123.726 507.310 34.961.348 34.961.348Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.167.137 -839.967D -382.261Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34 507.310 -382.261Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler82.335 44.071Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 12.771 33.698Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -7.215Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -7.215Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler52.811 19.368Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9-11 52.811 19.368Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30-54 12.174 -1.780Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler22 4.579 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler577.492 -501.777Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.643.173 -108.014İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -2.643.173 -108.014Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler810.383 1.010.323İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-17 810.383 1.010.323Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.442.783 -1.342.800İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 2.442.783 -1.342.800Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)31 -19.992 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.509 -61.286İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-32 -12.509 -61.286Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.167.137 -839.967YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -6.336Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -6.336Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 0 -6.336FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.167.137 -846.303NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.167.137 -846.303DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 10.948.513 5.720.178DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 12.115.650 4.873.875Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 12.115.650 10.948.513Ticari Alacaklar6.485.205 3.842.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 6.485.205 3.842.032Diğer Alacaklar21.463.006 22.498.166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 21.463.006 22.498.166Peşin Ödenmiş Giderler160.455 34.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 160.455 34.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 37.587 1.203Diğer Dönen Varlıklar6.776 5.478İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 6.776 5.478ARA TOPLAM40.268.679 37.329.392TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR40.268.679 37.329.392DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar846.277 785.637İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 846.277 785.637Maddi Duran Varlıklar20 535.790 595.816Tesis, Makine ve Cihazlar53.469 64.985Mobilya ve Demirbaşlar0 0Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar482.321 530.580Diğer Maddi Duran Varlıklar0 251Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 465.469 466.473Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar465.469 466.473Ertelenmiş Vergi Varlığı54 15.207 35.267TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.862.743 1.883.193TOPLAM VARLIKLAR42.131.422 39.212.585KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları169.490 165.824İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları169.490 165.824Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 169.490 165.824Ticari Borçlar6.148.761 3.705.978İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 6.148.761 3.705.978Diğer Borçlar17.071 16.560İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 17.071 16.560Kısa Vadeli Karşılıklar258.914 261.377Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 50.522 52.985Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 208.392 208.392Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler47.633 60.654İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 47.633 60.654ARA TOPLAM6.641.869 4.210.393TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.641.869 4.210.393UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar346.294 393.639İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar346.294 393.639Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar26 346.294 393.639Uzun Vadeli Karşılıklar181.911 182.474Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 181.911 182.474TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER528.205 576.113TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.170.074 4.786.506ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.961.348 34.426.079Ödenmiş Sermaye34 27.000.000 27.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -57.157 -85.116Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -57.157 -85.116Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 387.469 387.469Yasal Yedekler34 387.469 387.469Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 7.123.726 7.570.602Net Dönem Karı veya Zararı34 507.310 -446.876TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.961.348 34.426.079TOPLAM KAYNAKLAR42.131.422 39.212.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 137.590.054 253.747.514Satışların Maliyeti45 -139.624.754 -254.789.665TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-2.034.700 -1.042.151BRÜT KAR (ZARAR)-2.034.700 -1.042.151Genel Yönetim Giderleri47-48 -609.207 -1.540.259Pazarlama Giderleri47-48 -217.672 -434.581Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 7.121.446 18.114.646Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -3.911.166 -17.578.619ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)348.701 -2.480.964Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 125.965 56.795FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)474.666 -2.424.169Finansman Gelirleri51 60.459 70.884Finansman Giderleri51 -15.641 -21.568SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)519.484 -2.374.853Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.174 10.888Dönem Vergi (Gideri) Geliri29-54 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -12.174 10.888SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)507.310 -2.363.965DÖNEM KARI (ZARARI)507.310 -2.363.965Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları34 507.310 -2.363.965Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27.959 18.555Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 35.845 23.789Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.886 -5.234Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -7.886 -5.234Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.959 18.555TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)535.269 -2.345.410Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları535.269 -2.345.410http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847685BIST