***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -27.904 165.444 2.512.974 5.279.651 34.930.165 34.930.165Transferler222.025 5.057.626 -5.279.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.555 -2.363.965 -2.345.410 -2.345.410Dönem Karı (Zararı)18.555 -2.363.965 -2.345.410 -2.345.410Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -9.349 387.469 7.570.600 -2.363.965 32.584.755 32.584.755Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -85.116 387.469 7.570.602 -446.876 34.426.079 34.426.079Hatalara İlişkin Düzeltmeler-36.383 -36.383 -36.383Transferler-446.876 446.876 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.982 -122.180 -99.198 -99.198Dönem Karı (Zararı)22.985 -122.180 -99.198 -99.198Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -62.134 387.469 7.087.343 -122.180 34.290.498 34.290.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.276.399 -741.181Dönem Karı (Zararı)34 -122.180 -2.363.965Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-122.180 -2.363.965Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler107.718 95.938Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 24.370 66.407Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -7.560Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -7.560Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9-11 67.052 47.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler67.052 47.979Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30-54 8.123 -10.888Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22 8.173 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.346.577 2.985.277Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -151.703 4.321.976İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-151.703 4.321.976Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16-17 1.346.525 3.992.172İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.346.525 3.992.172Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 147.978 -5.252.248İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)147.978 -5.252.248Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26-32 3.777 -76.623İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.777 -76.623Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.332.115 717.250Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler31 -19.333Vergi İadeleri (Ödemeleri)30-54 -36.383 -1.458.431YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -6.336Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 0 -6.336Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -6.336FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.276.399 -747.517NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.276.399 -747.517DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 10.948.513 5.720.178DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 12.224.912 4.972.661Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 12.224.912 10.948.513Ticari Alacaklar9 3.993.735 3.842.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.993.735 3.842.032Diğer Alacaklar11 20.843.573 22.498.166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.843.573 22.498.166Peşin Ödenmiş Giderler