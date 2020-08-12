***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2020 16:05
***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -27.904 165.444 2.512.974 5.279.651 34.930.165 34.930.165
Transferler
222.025 5.057.626 -5.279.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.555 -2.363.965 -2.345.410 -2.345.410
Dönem Karı (Zararı)
18.555 -2.363.965 -2.345.410 -2.345.410
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -9.349 387.469 7.570.600 -2.363.965 32.584.755 32.584.755
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -85.116 387.469 7.570.602 -446.876 34.426.079 34.426.079
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-36.383 -36.383 -36.383
Transferler
-446.876 446.876 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.982 -122.180 -99.198 -99.198
Dönem Karı (Zararı)
22.985 -122.180 -99.198 -99.198
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -62.134 387.469 7.087.343 -122.180 34.290.498 34.290.498
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.276.399 -741.181
Dönem Karı (Zararı)
34 -122.180 -2.363.965
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-122.180 -2.363.965
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
107.718 95.938
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 24.370 66.407
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -7.560
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -7.560
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9-11 67.052 47.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
67.052 47.979
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30-54 8.123 -10.888
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 8.173 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.346.577 2.985.277
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -151.703 4.321.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-151.703 4.321.976
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16-17 1.346.525 3.992.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.346.525 3.992.172
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 147.978 -5.252.248
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
147.978 -5.252.248
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 3.777 -76.623
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.777 -76.623
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.332.115 717.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
31 -19.333
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30-54 -36.383 -1.458.431
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -6.336
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 0 -6.336
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.336
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.276.399 -747.517
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.276.399 -747.517
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 10.948.513 5.720.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 12.224.912 4.972.661
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 12.224.912 10.948.513
Ticari Alacaklar
9 3.993.735 3.842.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.993.735 3.842.032
Diğer Alacaklar
11 20.843.573 22.498.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.843.573 22.498.166
Peşin Ödenmiş Giderler