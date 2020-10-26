***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -27.904 165.444 2.512.976 5.279.651 34.930.167 34.930.167Transferler222.025 5.057.626 -5.279.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.731 -1.022.029 0Dönem Karı (Zararı)-5.731 387.469 7.087.343 83.997 34.545.832 34.545.832Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.991.449 2.365.514Dönem Karı (Zararı)33 83.997 -1.022.029Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)83.997 -1.022.029Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler87.339 119.031Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 28.240 97.534Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -24.400Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -24.400Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30 39.976 57.371Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler39.976 57.371Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29-54 8.093 -11.474Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11.030 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.104.450 4.726.943Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -9.317.136 3.594.979İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.317.136 3.594.979Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-17 -4.258.692 5.734.866İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.258.692 5.734.866Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 10.474.116 -4.475.157İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.474.116 -4.475.157Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26-32 -2.738 -127.745İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.738 -127.745Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.933.114 3.823.945Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-21.952Vergi İadeleri (Ödemeleri)29-54 -36.383 -1.458.431YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.340 -15.937Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.340 -15.937Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.340 -15.937FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.002.789 2.349.577NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.002.789 2.349.577DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 10.948.513 5.720.178DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 7.945.724 8.069.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 7.945.724 10.948.513Ticari Alacaklar9 13.159.168 3.842.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar13.159.168 3.842.032Diğer Alacaklar11 26.385.764 22.498.166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.385.764 22.498.166Peşin Ödenmiş Giderler15 75.221 34.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler75.221 34.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 131.878 1.203Diğer Dönen Varlıklar17 8.065 5.478İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.065 5.478ARA TOPLAM47.705.820 37.329.392TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR47.705.820 37.329.392DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 982.248 785.637İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar982.248 785.637Maddi Duran Varlıklar20 427.935 595.816Tesis, Makine ve Cihazlar52.352 64.985Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar375.583 530.580Diğer Maddi Duran Varlıklar251Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 462.457 466.473Diğer Haklar462.457 466.473Ertelenmiş Vergi Varlığı54 6.827 35.267TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.879.467 1.883.193TOPLAM VARLIKLAR49.585.287 39.212.585KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 166.083 165.824İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları166.083 165.824Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları166.083 165.824Ticari Borçlar9 14.180.094 3.705.978İlişkili Taraflara Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 14.180.094 3.705.978Diğer Borçlar11 5.581 16.560İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.581 16.560Kısa Vadeli Karşılıklar31 262.990 261.377Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar54.598 52.985Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar208.392 208.392Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 68.895 60.654İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler68.895 60.654ARA TOPLAM14.683.643 4.210.393TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.683.643 4.210.393UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26 249.414 393.639İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar249.414 393.639Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar249.414 393.639Uzun Vadeli Karşılıklar31 106.398 182.474Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar106.398 182.474TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER355.812 576.113TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.039.455 4.786.506ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.545.832 34.426.079Ödenmiş Sermaye34 27.000.000 27.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -12.977 -85.116Diğer Kazançlar (Kayıplar)52 -12.977 -85.116Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 387.469 387.469Yasal Yedekler387.469 387.469Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 7.087.343 7.570.602Net Dönem Karı veya Zararı34 83.997 -446.876TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.545.832 34.426.079TOPLAM KAYNAKLAR49.585.287 39.212.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı46 516.200.166 366.144.682 220.914.649 112.397.168Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti46 -522.785.956 -364.528.666 -224.222.458 -109.739.001FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-6.585.790 1.616.016 -3.307.809 2.658.167BRÜT KAR (ZARAR)-6.585.790 1.616.016 -3.307.809 2.658.167Genel Yönetim Giderleri47-48 -2.140.978 -2.254.132 -888.696 -713.873Pazarlama Giderleri47-48 -710.835 -619.838 -264.103 -185.257Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 19.344.755 22.776.951 7.236.159 4.662.305Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -10.179.890 -22.829.127 -2.742.999 -5.250.508ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-272.738 -1.310.130 32.552 1.170.834Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 230.318 235.834 95.284 179.039FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-42.420 -1.074.296 127.836 1.349.873Finansman Gelirleri51 196.128 72.441 101.409 1.557Finansman Giderleri51 -61.618 -31.648 -23.098 -10.080SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)92.090 -1.033.503 206.147 1.341.350Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri54 -8.093 11.474 30 586Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-8.093 11.474 30 586SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)83.997 -1.022.029 206.177 1.341.936DÖNEM KARI (ZARARI)83.997 -1.022.029 206.177 1.341.936Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları34 83.997 -1.022.029 206.177 1.341.936Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar72.139 -5.731 49.157 -24.286Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 92.486 -7.347 63.022 -31.136Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-20.347 1.616 -13.865 6.850Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -20.347 1.616 -13.865 6.850Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)72.139 -5.731 49.157 -24.286TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)156.136 -1.027.760 255.334 1.317.650Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları156.136 -1.027.760 255.334 1.317.650http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883836BIST