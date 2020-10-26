***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2020 15:43
***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -27.904 165.444 2.512.976 5.279.651 34.930.167 34.930.167
Transferler
222.025 5.057.626 -5.279.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.731 -1.022.029 0
Dönem Karı (Zararı)
-5.731 387.469 7.087.343 83.997 34.545.832 34.545.832
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.991.449 2.365.514
Dönem Karı (Zararı)
33 83.997 -1.022.029
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
83.997 -1.022.029
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
87.339 119.031
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 28.240 97.534
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -24.400
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -24.400
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 39.976 57.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
39.976 57.371
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-54 8.093 -11.474
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11.030 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.104.450 4.726.943
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -9.317.136 3.594.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.317.136 3.594.979
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-17 -4.258.692 5.734.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.258.692 5.734.866
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 10.474.116 -4.475.157
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.474.116 -4.475.157
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 -2.738 -127.745
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.738 -127.745
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.933.114 3.823.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-21.952
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29-54 -36.383 -1.458.431
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.340 -15.937
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.340 -15.937
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.340 -15.937
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.002.789 2.349.577
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.002.789 2.349.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 10.948.513 5.720.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 7.945.724 8.069.755
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 7.945.724 10.948.513
Ticari Alacaklar
9 13.159.168 3.842.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.159.168 3.842.032
Diğer Alacaklar
11 26.385.764 22.498.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.385.764 22.498.166
Peşin Ödenmiş Giderler
15 75.221 34.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
75.221 34.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 131.878 1.203
Diğer Dönen Varlıklar
17 8.065 5.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.065 5.478
ARA TOPLAM
47.705.820 37.329.392
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.705.820 37.329.392
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 982.248 785.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
982.248 785.637
Maddi Duran Varlıklar
20 427.935 595.816
Tesis, Makine ve Cihazlar
52.352 64.985
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
375.583 530.580
Diğer Maddi Duran Varlıklar
251
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 462.457 466.473
Diğer Haklar
462.457 466.473
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 6.827 35.267
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.879.467 1.883.193
TOPLAM VARLIKLAR
49.585.287 39.212.585
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 166.083 165.824
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
166.083 165.824
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
166.083 165.824
Ticari Borçlar
9 14.180.094 3.705.978
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 14.180.094 3.705.978
Diğer Borçlar
11 5.581 16.560
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.581 16.560
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 262.990 261.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
54.598 52.985
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
208.392 208.392
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 68.895 60.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
68.895 60.654
ARA TOPLAM
14.683.643 4.210.393
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.683.643 4.210.393
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 249.414 393.639
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
249.414 393.639
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
249.414 393.639
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 106.398 182.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
106.398 182.474
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
355.812 576.113
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.039.455 4.786.506
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.545.832 34.426.079
Ödenmiş Sermaye
34 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -12.977 -85.116
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
52 -12.977 -85.116
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 387.469 387.469
Yasal Yedekler
387.469 387.469
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 7.087.343 7.570.602
Net Dönem Karı veya Zararı
34 83.997 -446.876
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.545.832 34.426.079
TOPLAM KAYNAKLAR
49.585.287 39.212.585
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
46 516.200.166 366.144.682 220.914.649 112.397.168
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
46 -522.785.956 -364.528.666 -224.222.458 -109.739.001
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-6.585.790 1.616.016 -3.307.809 2.658.167
BRÜT KAR (ZARAR)
-6.585.790 1.616.016 -3.307.809 2.658.167
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -2.140.978 -2.254.132 -888.696 -713.873
Pazarlama Giderleri
47-48 -710.835 -619.838 -264.103 -185.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 19.344.755 22.776.951 7.236.159 4.662.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -10.179.890 -22.829.127 -2.742.999 -5.250.508
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-272.738 -1.310.130 32.552 1.170.834
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 230.318 235.834 95.284 179.039
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-42.420 -1.074.296 127.836 1.349.873
Finansman Gelirleri
51 196.128 72.441 101.409 1.557
Finansman Giderleri
51 -61.618 -31.648 -23.098 -10.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
92.090 -1.033.503 206.147 1.341.350
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
54 -8.093 11.474 30 586
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.093 11.474 30 586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
83.997 -1.022.029 206.177 1.341.936
DÖNEM KARI (ZARARI)
83.997 -1.022.029 206.177 1.341.936
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34 83.997 -1.022.029 206.177 1.341.936
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
72.139 -5.731 49.157 -24.286
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 92.486 -7.347 63.022 -31.136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.347 1.616 -13.865 6.850
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -20.347 1.616 -13.865 6.850
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.139 -5.731 49.157 -24.286
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
156.136 -1.027.760 255.334 1.317.650
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
156.136 -1.027.760 255.334 1.317.650
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883836
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