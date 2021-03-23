***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -27.904 165.444 2.512.976 5.279.651 34.930.167 34.930.167Transferler222.025 5.057.626 -5.279.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-57.212 -446.876 -504.088 -504.088Dönem Karı (Zararı)-57.212 -446.876 -504.088 -504.088Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -85.116 387.469 7.570.602 -446.876 34.426.079 34.426.079Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -85.116 387.469 7.570.602 -446.876 34.426.079 34.426.079Hatalara İlişkin Düzeltmeler-36.383 -36.383 -36.383Transferler-446.876 446.876Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)61.857 -306.220 -244.363 -244.363Dönem Karı (Zararı)61.857 -306.220 -244.363 -244.363Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -23.259 387.469 7.087.343 -306.220 34.145.333 34.145.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.207.097 5.252.660Dönem Karı (Zararı)-306.220 -446.876Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34 -306.220 -446.876Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler172.252 431.399Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 46.956 122.336Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler118.299 286.117Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9-11 118.299 286.117Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30-54 -12.967 -5.937Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler22 19.964 28.883İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.015.415 6.822.747Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.681.671 5.679.371İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -9.681.671 5.679.371Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.488.168 7.470.640İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-17 -5.488.168 7.470.640Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.125.626 -6.207.482İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 12.125.626 -6.207.482Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28.798 -119.782İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-32 28.798 -119.782Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.149.383 6.807.270Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler31 -21.331 -96.179Vergi İadeleri (Ödemeleri)30-54 -36.383 -1.458.431YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.197 -24.325Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.197 -24.325Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -15.197 -24.325FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.222.294 5.228.335NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.222.294 5.228.335DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 10.948.513 5.720.178DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 7.726.219 10.948.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 7.726.219 10.948.513Ticari Alacaklar13.523.703 3.842.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 13.523.703 3.842.032Diğer Alacaklar27.689.330 22.498.166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 27.689.330 22.498.166Peşin Ödenmiş Giderler37.778 34.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 37.778 34.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 131.879 1.203Diğer Dönen Varlıklar12.543 5.478İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 12.543 5.478ARA TOPLAM49.121.452 37.329.392TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR49.121.452 37.329.392DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar941.122 785.637İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 941.122 785.637Maddi Duran Varlıklar20 359.559 595.816Tesis, Makine ve Cihazlar36.513 64.985Mobilya ve Demirbaşlar0 0Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar323.046 530.580Diğer Maddi Duran Varlıklar0 251Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 463.437 466.473Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar463.437 466.473Ertelenmiş Vergi Varlığı54 30.787 35.267TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.794.905 1.883.193TOPLAM VARLIKLAR50.916.357 39.212.585KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları169.334 165.824İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları169.334 165.824Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 169.334 165.824Ticari Borçlar15.831.604 3.705.978İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 8.721.533İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 7.110.071 3.705.978Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 131Diğer Borçlar26.017 16.560İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 26.017 16.560Kısa Vadeli Karşılıklar301.599 261.377Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 93.207 52.985Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 208.392 208.392Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler79.864 60.654İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 79.864 60.654ARA TOPLAM16.408.549 4.210.393TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.408.549 4.210.393UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar202.560 393.639İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar202.560 393.639Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar26 202.560 393.639Uzun Vadeli Karşılıklar159.915 182.474Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 159.915 182.474TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER362.475 576.113TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.771.024 4.786.506ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.145.333 34.426.079Ödenmiş Sermaye34 27.000.000 27.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -23.259 -85.116Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -23.259 -85.116Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.469 387.469Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 7.087.343 7.570.602Net Dönem Karı veya Zararı34 -306.220 -446.876TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.145.333 34.426.079TOPLAM KAYNAKLAR50.916.357 39.212.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat46 743.928.819 440.082.096Satışların Maliyeti46 -747.763.679 -438.595.719TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-3.834.860 1.486.377BRÜT KAR (ZARAR)-3.834.860 1.486.377Genel Yönetim Giderleri47-48 -2.972.399 -3.008.119Pazarlama Giderleri47-48 -1.031.555 -820.873Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 26.971.149 27.794.675Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -19.929.277 -26.324.552ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-796.942 -872.492Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 411.684 422.169FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-385.258 -450.323Finansman Gelirleri51 199.311 101.957Finansman Giderleri51 -133.240 -104.447SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-319.187 -452.813Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri12.967 5.937Dönem Vergi (Gideri) Geliri29-54 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 12.967 5.937SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-306.220 -446.876DÖNEM KARI (ZARARI)-306.220 -446.876Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları34 -306.220 -446.876Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar61.857 -57.212Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 79.304 -73.349Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-17.447 16.137Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -17.447 16.137Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)61.857 -57.212TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-244.363 -504.088Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-244.363 -504.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919979BIST