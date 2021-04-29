***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -85.116 387.469 7.570.602 -446.876 34.426.079 34.426.079Transferler222.025 -446.876 446.876Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.959 507.310 535.269 535.269Dönem Karı (Zararı)27.959 507.310 535.269 535.269Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -57.157 387.469 7.123.726 507.310 34.961.348 34.961.348Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -23.259 387.469 7.087.343 -306.220 34.145.333 34.145.333Hatalara İlişkin Düzeltmeler59 59 59Transferler-306.220 306.220Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.786 342.839 344.625 344.625Dönem Karı (Zararı)1.786 342.839 344.625 344.625Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -21.473 3 342.839 34.490.017 34.490.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.662.493 1.167.137Dönem Karı (Zararı)342.839 507.310Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34 342.839 507.310Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler242.390 82.335Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 19.906 12.771Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler106.037 52.811Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9-11 106.037 52.811Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30-54 118.250 12.174Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler22 -1.803 4.579İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.130.169 597.484Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.867.851 -2.643.173İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -11.867.851 -2.643.173Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.823.252 810.383İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-17 -1.823.252 810.383Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.829.634 2.442.783İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 17.829.634 2.442.783Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.362 -12.509İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-32 -8.362 -12.509Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.715.398 1.187.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler31 -52.905 -19.992YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.662.493 1.167.137NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.662.493 1.167.137DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 7.726.219 10.948.513DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 12.388.712 12.115.650Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 12.388.712 7.726.219Ticari Alacaklar25.391.554 13.523.703İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 25.391.554 13.523.703Diğer Alacaklar29.310.224 27.689.330İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 29.310.224 27.689.330Peşin Ödenmiş Giderler139.509 37.778İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 139.509 37.778Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 131.879 131.879Diğer Dönen Varlıklar9.374 12.543İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 9.374 12.543ARA TOPLAM67.371.252 49.121.452TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR67.371.252 49.121.452DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.044.918 941.122İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.044.918 941.122Maddi Duran Varlıklar20 302.962 359.559Tesis, Makine ve Cihazlar20.623 36.513Mobilya ve Demirbaşlar0 0Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar282.339 323.046Diğer Maddi Duran VarlıklarMaddi Olmayan Duran Varlıklar21 459.421 463.437Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar459.421 463.437Ertelenmiş Vergi Varlığı54 28.246 30.787TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.835.547 1.794.905TOPLAM VARLIKLAR69.206.799 50.916.357KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları192.638 169.334İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları192.638 169.334Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 192.638 169.334Ticari Borçlar33.661.238 15.831.604İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 21.888.918 8.721.533İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 11.772.320 7.110.071Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 16.623 131Diğer Borçlar0 26.017İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 26.017Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 116.096Kısa Vadeli Karşılıklar296.527 301.599Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 88.135 93.207Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 208.392 208.392Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler81.027 79.864İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 81.027 79.864ARA TOPLAM34.364.149 16.408.549TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.364.149 16.408.549UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar136.746 202.560İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar136.746 202.560Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar26 136.746 202.560Uzun Vadeli Karşılıklar215.887 159.915Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 215.887 159.915TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER352.633 362.475TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.716.782 16.771.024ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.490.017 34.145.333Ödenmiş Sermaye34 27.000.000 27.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -21.473 -23.259Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -21.473 -23.259Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 387.469 387.469Yasal Yedekler34 387.469 387.469Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 6.781.182 7.087.343Net Dönem Karı veya Zararı34 342.83 Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat46 312.280.001 137.590.054Satışların Maliyeti46 -308.891.470 -139.624.754TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.388.531 -2.034.700BRÜT KAR (ZARAR)3.388.531 -2.034.700Genel Yönetim Giderleri47-48 -888.655 -609.207Pazarlama Giderleri47-48 -235.202 -217.672Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 7.776.107 7.121.446Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -9.636.332 -3.911.166ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)404.449 348.701Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 125.965FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)404.449 474.666Finansman Gelirleri51 120.817 60.459Finansman Giderleri51 -64.236 -15.641SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)461.030 519.484Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-118.191 -12.174Dönem Vergi (Gideri) Geliri29-54 -116.096 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -2.095 -12.174SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)342.839 507.310DÖNEM KARI (ZARARI)342.839 507.310Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları34 342.839 507.310Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.786 27.959Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 2.232 35.845Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-446 -7.886Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -446 -7.886Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.786 27.959TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)344.625 535.269Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları344.625 535.269http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932245BIST