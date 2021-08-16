***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -85.116 387.469 7.570.602 -446.876 34.426.079 34.426.079Hatalara İlişkin Düzeltmeler-36.383 -36.383 -36.383Transferler-446.876 446.876Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.982 -122.180 -99.198 -99.198Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -62.134 387.469 7.087.343 -122.180 34.290.498 34.290.498Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -23.259 387.469 7.087.343 -306.220 34.145.333 34.145.333Hatalara İlişkin Düzeltmeler59 59 59Transferler-306.220 306.220Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.463 284.752 262.289 262.289Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -45.722 387.469 6.781.182 284.752 34.407.681 34.407.681Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.308.406 1.276.399Dönem Karı (Zararı)284.752 -122.180Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34 284.752 -122.180Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler160.876 107.718Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 22.521 24.370Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler65.787 67.052Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9-11 65.787 67.052Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30-54 76.173 8.123Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler22 -3.605 8.173İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.914.309 1.346.577Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.036.701 -151.703İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -1.036.701 -151.703Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler957.739 1.346.525İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-17 957.739 1.346.525Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.017.858 147.978İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 3.017.858 147.978Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.587 3.777İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-32 -24.587 3.777Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.359.937 1.332.115Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler31 -51.531 -19.333Vergi İadeleri (Ödemeleri)30-54 -36.383YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-488.349 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-488.349 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -488.349FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.820.057 1.276.399NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.820.057 1.276.399DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 7.726.219 10.948.513DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 10.546.276 12.224.912Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 10.546.276 7.726.219Ticari Alacaklar14.560.404 13.523.703İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 14.560.404 13.523.703Diğer Alacaklar26.516.186 27.689.330İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 26.516.186 27.689.330Peşin Ödenmiş Giderler128.681 37.778İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 128.681 37.778Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 116.102 131.879Diğer Dönen Varlıklar8.840 12.543İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 8.840 12.543ARA TOPLAM51.876.489 49.121.452TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR51.876.489 49.121.452DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.085.104 941.122İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.085.104 941.122Maddi Duran Varlıklar20 747.991 359.559Tesis, Makine ve Cihazlar50.646 36.513Taşıtlar455.710Mobilya ve Demirbaşlar0 0Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar241.635 323.046Diğer Maddi Duran VarlıklarMaddi Olmayan Duran Varlıklar21 459.421 463.437Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar459.421 463.437Ertelenmiş Vergi Varlığı54 25.445 30.787TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.317.961 1.794.905TOPLAM VARLIKLAR54.194.450 50.916.357KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları183.840 169.334İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları183.840 169.334Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 183.840 169.334Ticari Borçlar18.849.462 15.831.604İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 11.642.826 8.721.533İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 7.206.636 7.110.071Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 131Diğer Borçlar6.191 26.017İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 6.191 26.017Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 63.284Kısa Vadeli Karşılıklar286.630 301.599Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 78.238 93.207Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 208.392 208.392Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler75.234 79.864İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 75.234 79.864ARA TOPLAM19.464.641 16.408.549TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.464.641 16.408.549UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar103.037 202.560İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar103.037 202.560Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar26 103.037 202.560Uzun Vadeli Karşılıklar219.091 159.915Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 219.091 159.915TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER322.128 362.475TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.786.769 16.771.024ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.407.681 34.145.333Ödenmiş Sermaye34 27.000.000 27.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -45.722 -23.259Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -45.722 -23.259Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 387.469 387.469Yasal Yedekler34 387.469 387.469Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 6.781.182 7.087.343Net Dönem Karı veya Zararı34 284.752 -306.220TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.407.681 34.145.333TOPLAM KAYNAKLAR54.194.450 50.916.357Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 511.366.921 307.485.880 191.372.103 162.792.916Satışların Maliyeti45 -509.042.973 -305.999.186 -190.515.171 -162.463.266TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.323.948 1.486.694 856.932 329.650BRÜT KAR (ZARAR)2.323.948 1.486.694 856.932 329.650Genel Yönetim Giderleri47-48 -1.670.051 -1.252.282 -781.396 -643.075Pazarlama Giderleri47-48 -527.937 -446.732 -292.735 -229.060Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 77.687 43.267 16.397 11.901Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -10.502 -1.203 -10.502 -1.203ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)193.145 -170.256 -211.304 -531.787FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)193.145 -170.256 -211.304 -531.787Finansman Gelirleri51 283.594 94.719 162.777 34.260Finansman Giderleri51 -115.873 -38.520 -51.637 -22.879SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)360.866 -114.057 -100.164 -520.406Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-76.114 -8.123 42.077 4.051Dönem Vergi (Gideri) Geliri29-54 -63.284 0 52.812 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -12.830 -8.123 -10.735 4.051SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)284.752 -122.180 -58.087 -516.355DÖNEM KARI (ZARARI)284.752 -122.180 -58.087 -516.355Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları34 284.752 -122.180 -58.087 -516.355Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22.463 22.982 -24.249 -4.977Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -29.951 29.464 -32.183 -6.381Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.488 -6.482 7.934 1.404Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 7.488 -6.482 7.934 1.404Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.463 22.982 -24.249 -4.977TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)262.289 -99.198 -82.336 -521.332Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları262.289 -99.198 -82.336 -521.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958278BIST