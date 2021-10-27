***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 12:12
***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -85.116 387.469 7.570.602 -446.876 34.426.079 34.426.079
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-36.383 -36.383 -36.383
Transferler
-446.876 446.876
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.982 -122.180 -99.198 -99.198
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -62.134 387.469 7.087.343 -122.180 34.290.498 34.290.498
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -23.259 387.469 7.087.343 -306.220 34.145.333 34.145.333
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
59 59 59
Transferler
-306.220 306.220
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.578 1.002.325 1.005.903 1.005.903
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -19.681 387.469 6.781.182 1.002.325 35.151.295 35.151.295
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.405.187 -2.991.449
Dönem Karı (Zararı)
1.002.325 83.997
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 1.002.325 83.997
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
410.703 87.339
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 56.413 28.240
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
98.923 39.976
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9-11 98.923 39.976
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30-54 260.777 8.093
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
22 -5.410 11.030
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.070.912 -3.104.450
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.991.679 -9.317.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -6.991.679 -9.317.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.134.822 -4.258.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 -4.134.822 -4.258.692
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.201.180 10.474.116
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 12.201.180 10.474.116
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.767 -2.738
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 -3.767 -2.738
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.483.940 -2.933.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
31 -78.753 -21.952
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30-54 -36.383
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.034.321 -11.340
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.034.321 -11.340
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -1.034.321 -11.340
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.370.866 -3.002.789
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.370.866 -3.002.789
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 7.726.219 10.948.513
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 Bildirim/972718
BIST