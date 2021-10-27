***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -85.116 387.469 7.570.602 -446.876 34.426.079 34.426.079Hatalara İlişkin Düzeltmeler-36.383 -36.383 -36.383Transferler-446.876 446.876Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.982 -122.180 -99.198 -99.198Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -62.134 387.469 7.087.343 -122.180 34.290.498 34.290.498Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -23.259 387.469 7.087.343 -306.220 34.145.333 34.145.333Hatalara İlişkin Düzeltmeler59 59 59Transferler-306.220 306.220Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.578 1.002.325 1.005.903 1.005.903Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -19.681 387.469 6.781.182 1.002.325 35.151.295 35.151.295Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.405.187 -2.991.449Dönem Karı (Zararı)1.002.325 83.997Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34 1.002.325 83.997Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler410.703 87.339Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 56.413 28.240Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler98.923 39.976Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9-11 98.923 39.976Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30-54 260.777 8.093Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler22 -5.410 11.030İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.070.912 -3.104.450Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.991.679 -9.317.136İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -6.991.679 -9.317.136Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.134.822 -4.258.692İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-17 -4.134.822 -4.258.692Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.201.180 10.474.116İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 12.201.180 10.474.116Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.767 -2.738İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-32 -3.767 -2.738Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.483.940 -2.933.114Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler31 -78.753 -21.952Vergi İadeleri (Ödemeleri)30-54 -36.383YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.034.321 -11.340Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.034.321 -11.340Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -1.034.321 -11.340FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.370.866 -3.002.789NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.370.866 -3.002.789DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 7.726.219 10.948.513DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 Bildirim/972718BIST