***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 15:52
***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -23.259 387.469 7.087.343 -306.220 34.145.333 34.145.333
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
59 59 59
Transferler
-306.220 306.220
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.786 342.839 344.625 344.625
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -21.473 387.469 6.781.182 342.839 34.490.017 34.490.017
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
-9.767 387.469 6.781.182 2.035.466 36.194.350 36.194.350
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
2.035.466 -2.035.466
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.598 345.166 349.764 349.764
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
23.000.000 -6.750.000 16.250.000 16.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -5.169 387.469 2.066.648 345.166 52.794.114 52.794.114
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.598.917 4.662.493
Dönem Karı (Zararı)
345.166 342.839
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 345.166 342.839
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
211.256 242.390
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 66.478 19.906
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
53.453 106.037
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9-11 53.453 106.037
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30-54 103.338 118.250
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
22 -12.013 -1.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.129.409 4.130.169
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.538.411 -11.867.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 22.538.411 -11.867.851
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.428.454 -1.823.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 -1.428.454 -1.823.252
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.267.072 17.829.634
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -28.267.072 17.829.634
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.706 -8.362
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 27.706 -8.362
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.572.987 4.715.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
31 -25.930 -52.905
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-623.855 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30-54 -623.855
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.250.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.250.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33 16.250.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.027.228 4.662.493
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.027.228 4.662.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 5.700.073 7.726.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 14.727.301 12.388.712
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 14.727.301 5.700.073
Ticari Alacaklar
64.163.823 86.702.234
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 59.411.440 84.633.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.752.383 2.068.312
Diğer Alacaklar
11 33.770.469 33.436.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.770.469 33.436.643
Peşin Ödenmiş Giderler
219.245 71.650
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 219.245 71.650
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 13.081 265.787
Diğer Dönen Varlıklar
12.285 13.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 12.285 13.230
ARA TOPLAM
112.906.204 126.189.617
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
112.906.204 126.189.617
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
2.727.414 1.526.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.727.414 1.526.730
Maddi Duran Varlıklar
20 1.021.838 1.129.824
Tesis, Makine ve Cihazlar
516.505 559.078
Taşıtlar
386.756 409.656
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
118.577 161.090
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 599.412 600.416
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
599.412 600.416
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 28.475 63.055
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.377.139 3.320.025
TOPLAM VARLIKLAR
117.283.343 129.509.642
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
154.614 209.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
154.614 209.140
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 154.614 209.140
Ticari Borçlar
63.552.898 91.819.970
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 59.411.440 84.633.922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.141.458 7.186.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 0 676
Diğer Borçlar
31.430 1.481
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 31.430 1.481
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 70.131 623.855
Kısa Vadeli Karşılıklar
332.629 315.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 124.237 106.687
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 208.392 208.392
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
130.773 132.340
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 130.773 132.340
ARA TOPLAM
64.272.475 93.102.541
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.272.475 93.102.541
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
216.754 212.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 216.754 212.751
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
216.754 212.751
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.489.229 93.315.292
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.794.114 36.194.350
Ödenmiş Sermaye
34 50.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -5.169 -9.767
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -5.169 -9.767
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 387.469 387.469
Yasal Yedekler
34 387.469 387.469
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 2.066.648 6.781.182
Net Dönem Karı veya Zararı
34 345.166 2.035.466
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.794.114 36.194.350
TOPLAM KAYNAKLAR
117.283.343 129.509.642
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 500.540.832 319.988.433
Satışların Maliyeti
45 -499.868.157 -318.527.802
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
672.675 1.460.631
BRÜT KAR (ZARAR)
672.675 1.460.631
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.074.124 -888.655
Pazarlama Giderleri
47-48 -456.283 -235.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 1.325.590 188.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -14.802
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
453.056 525.266
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
453.056 525.266
Finansman Gelirleri
51
54 -33.207 -2.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
345.166 463.656
DÖNEM KARI (ZARARI)
345.166 463.656
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
34 345.166 463.656
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.598 1.786
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 5.971 2.232
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.373 -446
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -1.373 -446
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.598 1.786
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
349.764 465.442
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
349.764 465.442
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025539
BIST