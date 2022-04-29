***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -23.259 387.469 7.087.343 -306.220 34.145.333 34.145.333Hatalara İlişkin Düzeltmeler59 59 59Transferler-306.220 306.220Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.786 342.839 344.625 344.625Dönem Karı (Zararı)Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -21.473 387.469 6.781.182 342.839 34.490.017 34.490.017Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler-9.767 387.469 6.781.182 2.035.466 36.194.350 36.194.350Hatalara İlişkin DüzeltmelerTransferler2.035.466 -2.035.466Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.598 345.166 349.764 349.764Dönem Karı (Zararı)Sermaye Arttırımı23.000.000 -6.750.000 16.250.000 16.250.000Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 -5.169 387.469 2.066.648 345.166 52.794.114 52.794.114Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.598.917 4.662.493Dönem Karı (Zararı)345.166 342.839Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34 345.166 342.839Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler211.256 242.390Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 66.478 19.906Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler53.453 106.037Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9-11 53.453 106.037Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30-54 103.338 118.250Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler22 -12.013 -1.803İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.129.409 4.130.169Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler22.538.411 -11.867.851İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 22.538.411 -11.867.851Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.428.454 -1.823.252İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-17 -1.428.454 -1.823.252Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.267.072 17.829.634İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -28.267.072 17.829.634Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.706 -8.362İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-32 27.706 -8.362Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.572.987 4.715.398Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler31 -25.930 -52.905YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-623.855 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)30-54 -623.855FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.250.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.250.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri33 16.250.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.027.228 4.662.493NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.027.228 4.662.493DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 5.700.073 7.726.219DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 14.727.301 12.388.712Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 14.727.301 5.700.073Ticari Alacaklar64.163.823 86.702.234İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 59.411.440 84.633.922İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 4.752.383 2.068.312Diğer Alacaklar11 33.770.469 33.436.643İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar33.770.469 33.436.643Peşin Ödenmiş Giderler219.245 71.650İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 219.245 71.650Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 13.081 265.787Diğer Dönen Varlıklar12.285 13.230İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 12.285 13.230ARA TOPLAM112.906.204 126.189.617TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR112.906.204 126.189.617DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.727.414 1.526.730İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.727.414 1.526.730Maddi Duran Varlıklar20 1.021.838 1.129.824Tesis, Makine ve Cihazlar516.505 559.078Taşıtlar386.756 409.656Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar118.577 161.090Diğer Maddi Duran VarlıklarMaddi Olmayan Duran Varlıklar21 599.412 600.416Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar599.412 600.416Ertelenmiş Vergi Varlığı54 28.475 63.055TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.377.139 3.320.025TOPLAM VARLIKLAR117.283.343 129.509.642KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları154.614 209.140İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları154.614 209.140Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 154.614 209.140Ticari Borçlar63.552.898 91.819.970İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 59.411.440 84.633.922İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 4.141.458 7.186.048Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 0 676Diğer Borçlar31.430 1.481İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 31.430 1.481Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 70.131 623.855Kısa Vadeli Karşılıklar332.629 315.079Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 124.237 106.687Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 208.392 208.392Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler130.773 132.340İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 130.773 132.340ARA TOPLAM64.272.475 93.102.541TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.272.475 93.102.541UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar216.754 212.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 216.754 212.751TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER216.754 212.751TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER64.489.229 93.315.292ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.794.114 36.194.350Ödenmiş Sermaye34 50.000.000 27.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -5.169 -9.767Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -5.169 -9.767Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 387.469 387.469Yasal Yedekler34 387.469 387.469Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 2.066.648 6.781.182Net Dönem Karı veya Zararı34 345.166 2.035.466TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.794.114 36.194.350TOPLAM KAYNAKLAR117.283.343 129.509.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 500.540.832 319.988.433Satışların Maliyeti45 -499.868.157 -318.527.802TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)672.675 1.460.631BRÜT KAR (ZARAR)672.675 1.460.631Genel Yönetim Giderleri47-48 -1.074.124 -888.655Pazarlama Giderleri47-48 -456.283 -235.202Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 1.325.590 188.492Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -14.802ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)453.056 525.266FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)453.056 525.266Finansman Gelirleri5154 -33.207 -2.095SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)345.166 463.656DÖNEM KARI (ZARARI)345.166 463.656Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları34 345.166 463.656Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.598 1.786Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 5.971 2.232Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.373 -446Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -1.373 -446Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.598 1.786TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)349.764 465.442Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları349.764 465.442http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025539BIST