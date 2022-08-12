***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 17:59
***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -23.259 387.469 7.087.343 -306.220 34.145.333 34.145.333
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
59 59 59
Transferler
-306.220 306.220 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.463 284.752 262.289 262.289
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -45.722 387.469 6.781.182 284.752 34.407.681 34.407.681
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -9.767 387.469 6.781.182 2.035.466 36.194.350 36.194.350
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
2.035.466 -2.035.466 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
672 480.131 480.803 480.803
Sermaye Arttırımı
23.000.000 -6.750.000 16.250.000 16.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -9.095 387.469 2.066.648 480.131 52.925.153 52.925.153
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.646.586 3.308.406
Dönem Karı (Zararı)
480.131 284.752
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 480.131 284.752
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
475.591 160.876
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 130.214 22.521
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
101.496 65.787
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9-11 101.496 65.787
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30-54 261.857 76.173
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
22 -17.976 -3.605
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.960.815 2.914.309
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.034.784 -1.036.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -4.034.784 -1.036.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.966.506 957.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 -14.966.506 957.739
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.006.734 3.017.858
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.006.734 3.017.858
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.741 -24.587
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 33.741 -24.587
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.005.093 3.359.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
31 -17.638 -51.531
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30-54 -623.855 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-132.425 -488.349
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-132.425 -488.349
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -132.425 -488.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.250.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.250.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33 16.250.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-529.011 2.820.057
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-529.011 2.820.057
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 5.700.073 7.726.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 5.171.062 10.546.276
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.171.062 5.700.073
Ticari Alacaklar
90.737.018 86.702.234
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 89.885.063 84.633.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 851.955 2.068.312
Diğer Alacaklar
47.642.777 33.436.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 47.642.777 33.436.643
Peşin Ödenmiş Giderler
151.816 71.650
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 151.816 71.650
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 126.385 265.787
Diğer Dönen Varlıklar
16.290 13.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 16.290 13.230
ARA TOPLAM
143.845.348 126.189.617
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
143.845.348 126.189.617
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
2.343.277 1.526.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.343.277 1.526.730
Maddi Duran Varlıklar
20 1.077.766 1.129.824
Tesis, Makine ve Cihazlar
609.098 559.078
Taşıtlar
363.856 409.657
Mobilya ve Demirbaşlar
0 0
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
104.812 161.089
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 598.408 600.416
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
598.408 600.416
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 16.094 63.055
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.035.545 3.320.025
TOPLAM VARLIKLAR
147.880.893 129.509.642
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
134.886 209.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
134.886 209.140
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 134.886 209.140
Ticari Borçlar
93.826.704 91.819.970
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 89.885.063 84.633.922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.941.641 7.186.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 676
Diğer Borçlar
0 1.481
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.481
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 215.120 623.855
Kısa Vadeli Karşılıklar
341.440 315.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 133.048 106.687
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 208.392 208.392
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
168.238 132.340
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 168.238 132.340
ARA TOPLAM
94.686.388 93.102.541
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.686.388 93.102.541
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
269.352 212.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 269.352 212.751
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
269.352 212.751
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.955.740 93.315.292
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.925.153 36.194.350
Ödenmiş Sermaye
34 50.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -9.095 -9.767
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -9.095 -9.767
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 387.469 387.469
Yasal Yedekler
34 387.469 387.469
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 2.066.648 6.781.182
Net Dönem Karı veya Zararı
34 480.131 2.035.466
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.925.153 36.194.350
TOPLAM KAYNAKLAR
147.880.893 129.509.642
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 953.959.921 511.366.921 453.419.089 191.372.103
Satışların Maliyeti
45 -952.150.164 -509.042.973 -452.282.007 -190.515.171
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.809.757 2.323.948 1.137.082 856.932
BRÜT KAR (ZARAR)
1.809.757 2.323.948 1.137.082 856.932
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -2.197.752 -1.670.051 -1.123.628 -781.396
Pazarlama Giderleri
47-48 -1.044.330 -527.937 -588.047 -292.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 2.222.860 77.687 897.270 16.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -31.113 -10.502 -16.311 -10.502
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
759.422 193.145 306.366 -211.304
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
759.422 193.145 306.366 -211.304
Finansman Gelirleri
51 0 283.594 0 162.777
Finansman Giderleri
51 -17.434 -115.873 -12.882 -51.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
741.988 360.866 293.484 -100.164
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-261.857 -76.114 -158.519 42.077
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -215.120 -63.284 -144.989 52.812
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -46.737 -12.830 -13.530 -10.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
480.131 284.752 134.965 -58.087
DÖNEM KARI (ZARARI)
480.131 284.752 134.965 -58.087
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
34 480.131 284.752 134.965 -58.087
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
672 -22.463 -3.926 -24.249
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 896 -29.951 -5.075 -32.183
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-224 7.488 1.149 7.934
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -224 7.488 1.149 7.934
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
672 -22.463 -3.926 -24.249
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
480.803 262.289 131.039 -82.336
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
480.803 262.289 131.039 -82.336
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055124
BIST