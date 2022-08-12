***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -23.259 387.469 7.087.343 -306.220 34.145.333 34.145.333Hatalara İlişkin Düzeltmeler59 59 59Transferler-306.220 306.220 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.463 284.752 262.289 262.289Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -45.722 387.469 6.781.182 284.752 34.407.681 34.407.681Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -9.767 387.469 6.781.182 2.035.466 36.194.350 36.194.350Hatalara İlişkin DüzeltmelerTransferler2.035.466 -2.035.466 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)672 480.131 480.803 480.803Sermaye Arttırımı23.000.000 -6.750.000 16.250.000 16.250.000Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 -9.095 387.469 2.066.648 480.131 52.925.153 52.925.153Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.646.586 3.308.406Dönem Karı (Zararı)480.131 284.752Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34 480.131 284.752Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler475.591 160.876Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 130.214 22.521Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler101.496 65.787Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9-11 101.496 65.787Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30-54 261.857 76.173Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler22 -17.976 -3.605İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.960.815 2.914.309Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.034.784 -1.036.701İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -4.034.784 -1.036.701Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.966.506 957.739İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-17 -14.966.506 957.739Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.006.734 3.017.858İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 2.006.734 3.017.858Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler33.741 -24.587İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-32 33.741 -24.587Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.005.093 3.359.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler31 -17.638 -51.531Vergi İadeleri (Ödemeleri)30-54 -623.855 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-132.425 -488.349Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-132.425 -488.349Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -132.425 -488.349FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.250.000 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.250.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri33 16.250.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-529.011 2.820.057NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-529.011 2.820.057DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 5.700.073 7.726.219DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 5.171.062 10.546.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 5.171.062 5.700.073Ticari Alacaklar90.737.018 86.702.234İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 89.885.063 84.633.922İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 851.955 2.068.312Diğer Alacaklar47.642.777 33.436.643İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 47.642.777 33.436.643Peşin Ödenmiş Giderler151.816 71.650İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 151.816 71.650Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 126.385 265.787Diğer Dönen Varlıklar16.290 13.230İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 16.290 13.230ARA TOPLAM143.845.348 126.189.617TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR143.845.348 126.189.617DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.343.277 1.526.730İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.343.277 1.526.730Maddi Duran Varlıklar20 1.077.766 1.129.824Tesis, Makine ve Cihazlar609.098 559.078Taşıtlar363.856 409.657Mobilya ve Demirbaşlar0 0Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar104.812 161.089Diğer Maddi Duran VarlıklarMaddi Olmayan Duran Varlıklar21 598.408 600.416Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar598.408 600.416Ertelenmiş Vergi Varlığı54 16.094 63.055TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.035.545 3.320.025TOPLAM VARLIKLAR147.880.893 129.509.642KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları134.886 209.140İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları134.886 209.140Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 134.886 209.140Ticari Borçlar93.826.704 91.819.970İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 89.885.063 84.633.922İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 3.941.641 7.186.048Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 676Diğer Borçlar0 1.481İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.481Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 215.120 623.855Kısa Vadeli Karşılıklar341.440 315.079Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 133.048 106.687Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 208.392 208.392Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler168.238 132.340İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 168.238 132.340ARA TOPLAM94.686.388 93.102.541TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.686.388 93.102.541UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar269.352 212.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 269.352 212.751TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER269.352 212.751TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER94.955.740 93.315.292ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.925.153 36.194.350Ödenmiş Sermaye34 50.000.000 27.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -9.095 -9.767Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -9.095 -9.767Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 387.469 387.469Yasal Yedekler34 387.469 387.469Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 2.066.648 6.781.182Net Dönem Karı veya Zararı34 480.131 2.035.466TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.925.153 36.194.350TOPLAM KAYNAKLAR147.880.893 129.509.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 953.959.921 511.366.921 453.419.089 191.372.103Satışların Maliyeti45 -952.150.164 -509.042.973 -452.282.007 -190.515.171TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.809.757 2.323.948 1.137.082 856.932BRÜT KAR (ZARAR)1.809.757 2.323.948 1.137.082 856.932Genel Yönetim Giderleri47-48 -2.197.752 -1.670.051 -1.123.628 -781.396Pazarlama Giderleri47-48 -1.044.330 -527.937 -588.047 -292.735Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 2.222.860 77.687 897.270 16.397Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -31.113 -10.502 -16.311 -10.502ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)759.422 193.145 306.366 -211.304FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)759.422 193.145 306.366 -211.304Finansman Gelirleri51 0 283.594 0 162.777Finansman Giderleri51 -17.434 -115.873 -12.882 -51.637SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)741.988 360.866 293.484 -100.164Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-261.857 -76.114 -158.519 42.077Dönem Vergi (Gideri) Geliri29-54 -215.120 -63.284 -144.989 52.812Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -46.737 -12.830 -13.530 -10.735SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)480.131 284.752 134.965 -58.087DÖNEM KARI (ZARARI)480.131 284.752 134.965 -58.087Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları34 480.131 284.752 134.965 -58.087Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar672 -22.463 -3.926 -24.249Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 896 -29.951 -5.075 -32.183Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-224 7.488 1.149 7.934Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -224 7.488 1.149 7.934Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)672 -22.463 -3.926 -24.249TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)480.803 262.289 131.039 -82.336Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları480.803 262.289 131.039 -82.336http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055124BIST