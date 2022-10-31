***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -23.259 387.469 7.087.343 -306.220 34.145.333 34.145.333 0 34.145.333Hatalara İlişkin Düzeltmeler59 59 59 59Transferler-306.220 306.220 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.578 1.002.325 1.005.903 1.005.903 1.005.903Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -19.681 387.469 6.781.182 1.002.325 35.151.295 35.151.295 0 35.151.295Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -9.767 387.469 6.781.182 2.035.466 36.194.350 36.194.350 0 36.194.350Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler2.035.466 -2.035.466 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-32.215 2.279.510 2.247.510 2.247.510 0 2.247.510Sermaye Arttırımı23.000.000 -6.750.000 16.250.000 16.250.000 0 16.250.000Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 -41.982 387.469 2.066.648 2.279.510 54.691.645 54.691.645 0 54.691.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.785.895 2.405.187Dönem Karı (Zararı)2.279.510 1.002.325Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34 2.279.510 1.002.325Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.242.027 410.703Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 213.188 56.413Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler137.822 98.923Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9-11 137.822 98.923Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30-54 875.641 260.777Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler22 15.376 -5.410İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler31.922.851 1.070.912Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-47.053.121 -6.991.679İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -47.053.121 -6.991.679Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-45.729.951 -4.134.822İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-17 -45.729.951 -4.134.822Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.638.308 12.201.180İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 74.638.308 12.201.180Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.067.615 -3.767İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-32 50.067.615 -3.767Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları35.444.388 2.483.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler31 -34.638 -78.753Vergi İadeleri (Ödemeleri)30-54 -623.855 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-167.825 -1.034.321Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-167.825 -1.034.321Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -167.825 -1.034.321FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.250.000 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.250.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri33 16.250.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)50.868.070 1.370.866NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)50.868.070 1.370.866DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 5.700.073 7.726.219DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 56.568.143 9.097.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 56.568.143 5.700.073Ticari Alacaklar133.755.355 86.702.234İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 133.243.679 84.633.922İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 511.676 2.068.312Diğer Alacaklar55.887.576 33.436.643İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 55.887.576 33.436.643Peşin Ödenmiş Giderler145.073 71.650İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 145.073 71.650Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 215.127 265.787Diğer Dönen Varlıklar15.015 13.230İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 15.015 13.230ARA TOPLAM246.586.289 126.189.617TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR246.586.289 126.189.617DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar24.781.199 1.526.730İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 24.781.199 1.526.730Maddi Duran Varlıklar20 1.006.980 1.129.824Tesis, Makine ve Cihazlar593.893 559.078Taşıtlar340.956 409.657Mobilya ve Demirbaşlar0 0Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar72.131 161.089Diğer Maddi Duran VarlıklarMaddi Olmayan Duran Varlıklar21 588.939 600.416Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar588.939 600.416Ertelenmiş Vergi Varlığı54 31.924 63.055TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.409.042 3.320.025TOPLAM VARLIKLAR272.995.331 129.509.642KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları135.557 209.140İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları135.557 209.140Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 135.557 209.140Ticari Borçlar166.458.278 91.819.970İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 133.243.679 84.633.922İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 33.214.599 7.186.048Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 0 676Diğer Borçlar26.095 1.481İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 26.095 1.481Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 833.772 623.855Kısa Vadeli Karşılıklar31 331.428 315.079Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 123.036 106.687Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 208.392 208.392Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler176.017 132.340İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 176.017 132.340ARA TOPLAM167.961.147 93.102.541TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER167.961.147 93.102.541UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Borçlar50.000.000 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 50.000.000 0Uzun Vadeli Karşılıklar342.539 212.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 342.539 212.751TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.342.539 212.751TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER218.303.686 93.315.292ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.691.645 36.194.350Ödenmiş Sermaye34 50.000.000 27.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -41.982 -9.767Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -41.982 -9.767Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 387.469 387.469Yasal Yedekler34 387.469 387.469Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 2.066.648 6.781.182Net Dönem Karı veya Zararı34 2.279.510 2.035.466TOPLAM ÖZKAYNAKLAR54.691.645 36.194.350TOPLAM KAYNAKLAR272.995.331 129.509.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 1.703.979.217 796.461.090 750.019.296 285.094.169Satışların Maliyeti45 -1.698.698.483 -792.006.063 -746.548.319 -282.963.090TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.280.734 4.455.027 3.470.977 2.131.079BRÜT KAR (ZARAR)5.280.734 4.455.027 3.470.977 2.131.079Genel Yönetim Giderleri47-48 -3.561.121 -2.553.100 -1.363.369 -883.049Pazarlama Giderleri47-48 -1.630.269 -688.867 -585.939 -160.930Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 3.205.763 336.816 982.903 -24.465Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -108.181 -247.708 -77.068 -147.417ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.186.926 1.302.168 2.427.504 915.218FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.186.926 1.302.168 2.427.504 915.218Finansman Giderleri51 -31.775 -39.125 -14.341 -13.041SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.155.151 1.263.043 2.413.163 902.177Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-875.641 -260.718 -613.784 -184.604Dönem Vergi (Gideri) Geliri29-54 -833.772 -265.781 -618.652 -202.497Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -41.869 5.063 4.868 17.893SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.279.510 1.002.325 1.799.379 717.573DÖNEM KARI (ZARARI)34 2.279.510 1.002.325 1.799.379 717.573Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.279.510 1.002.325 1.799.379 717.573Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-32.215 3.578 -32.887 26.041Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -42.953 4.771 -43.849 34.722Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 10.738 -1.193 10.962 -8.681Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 10.738 -1.193 10.962 -8.681Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-32.215 3.578 -32.887 26.041TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.247.295 1.005.903 1.766.492 743.614Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.247.295 1.005.903 1.766.492 743.614http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075310BIST