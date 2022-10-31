***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 16:52
***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -23.259 387.469 7.087.343 -306.220 34.145.333 34.145.333 0 34.145.333
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
59 59 59 59
Transferler
-306.220 306.220 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.578 1.002.325 1.005.903 1.005.903 1.005.903
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -19.681 387.469 6.781.182 1.002.325 35.151.295 35.151.295 0 35.151.295
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -9.767 387.469 6.781.182 2.035.466 36.194.350 36.194.350 0 36.194.350
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
2.035.466 -2.035.466 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.215 2.279.510 2.247.510 2.247.510 0 2.247.510
Sermaye Arttırımı
23.000.000 -6.750.000 16.250.000 16.250.000 0 16.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -41.982 387.469 2.066.648 2.279.510 54.691.645 54.691.645 0 54.691.645
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.785.895 2.405.187
Dönem Karı (Zararı)
2.279.510 1.002.325
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 2.279.510 1.002.325
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.242.027 410.703
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 213.188 56.413
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
137.822 98.923
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9-11 137.822 98.923
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30-54 875.641 260.777
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
22 15.376 -5.410
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
31.922.851 1.070.912
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.053.121 -6.991.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -47.053.121 -6.991.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.729.951 -4.134.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 -45.729.951 -4.134.822
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.638.308 12.201.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 74.638.308 12.201.180
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.067.615 -3.767
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 50.067.615 -3.767
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.444.388 2.483.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
31 -34.638 -78.753
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30-54 -623.855 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-167.825 -1.034.321
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-167.825 -1.034.321
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -167.825 -1.034.321
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.250.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.250.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33 16.250.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.868.070 1.370.866
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.868.070 1.370.866
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 5.700.073 7.726.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 56.568.143 9.097.085
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 56.568.143 5.700.073
Ticari Alacaklar
133.755.355 86.702.234
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 133.243.679 84.633.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 511.676 2.068.312
Diğer Alacaklar
55.887.576 33.436.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 55.887.576 33.436.643
Peşin Ödenmiş Giderler
145.073 71.650
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 145.073 71.650
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 215.127 265.787
Diğer Dönen Varlıklar
15.015 13.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 15.015 13.230
ARA TOPLAM
246.586.289 126.189.617
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
246.586.289 126.189.617
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
24.781.199 1.526.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 24.781.199 1.526.730
Maddi Duran Varlıklar
20 1.006.980 1.129.824
Tesis, Makine ve Cihazlar
593.893 559.078
Taşıtlar
340.956 409.657
Mobilya ve Demirbaşlar
0 0
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
72.131 161.089
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 588.939 600.416
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
588.939 600.416
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 31.924 63.055
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.409.042 3.320.025
TOPLAM VARLIKLAR
272.995.331 129.509.642
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
135.557 209.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
135.557 209.140
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 135.557 209.140
Ticari Borçlar
166.458.278 91.819.970
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 133.243.679 84.633.922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 33.214.599 7.186.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 0 676
Diğer Borçlar
26.095 1.481
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 26.095 1.481
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 833.772 623.855
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 331.428 315.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 123.036 106.687
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 208.392 208.392
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
176.017 132.340
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 176.017 132.340
ARA TOPLAM
167.961.147 93.102.541
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.961.147 93.102.541
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Borçlar
50.000.000 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 50.000.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
342.539 212.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 342.539 212.751
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.342.539 212.751
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
218.303.686 93.315.292
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.691.645 36.194.350
Ödenmiş Sermaye
34 50.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -41.982 -9.767
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -41.982 -9.767
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 387.469 387.469
Yasal Yedekler
34 387.469 387.469
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 2.066.648 6.781.182
Net Dönem Karı veya Zararı
34 2.279.510 2.035.466
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.691.645 36.194.350
TOPLAM KAYNAKLAR
272.995.331 129.509.642
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 1.703.979.217 796.461.090 750.019.296 285.094.169
Satışların Maliyeti
45 -1.698.698.483 -792.006.063 -746.548.319 -282.963.090
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.280.734 4.455.027 3.470.977 2.131.079
BRÜT KAR (ZARAR)
5.280.734 4.455.027 3.470.977 2.131.079
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -3.561.121 -2.553.100 -1.363.369 -883.049
Pazarlama Giderleri
47-48 -1.630.269 -688.867 -585.939 -160.930
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 3.205.763 336.816 982.903 -24.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -108.181 -247.708 -77.068 -147.417
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.186.926 1.302.168 2.427.504 915.218
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.186.926 1.302.168 2.427.504 915.218
Finansman Giderleri
51 -31.775 -39.125 -14.341 -13.041
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.155.151 1.263.043 2.413.163 902.177
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-875.641 -260.718 -613.784 -184.604
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -833.772 -265.781 -618.652 -202.497
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -41.869 5.063 4.868 17.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.279.510 1.002.325 1.799.379 717.573
DÖNEM KARI (ZARARI)
34 2.279.510 1.002.325 1.799.379 717.573
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.279.510 1.002.325 1.799.379 717.573
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.215 3.578 -32.887 26.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -42.953 4.771 -43.849 34.722
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 10.738 -1.193 10.962 -8.681
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 10.738 -1.193 10.962 -8.681
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.215 3.578 -32.887 26.041
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.247.295 1.005.903 1.766.492 743.614
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.247.295 1.005.903 1.766.492 743.614
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075310
BIST