***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
26.10.2020 14:41
rim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01/01/2020 - 30/09/2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Tabloların başlık kısmında "30 HAZİRAN 2020" olarak kalan açıklamanın "30 EYLÜL 2020 "olarak düzeltilmesi.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
Venbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ünvanlı şirketimizin, 2020 3. Dönem Finansal tablolarından Özkaynak değişim Tablosu ve Nakit Akış Tablolarının başlık kısmındaki açıklamalarda sehven "30 HAZİRAN 2020" olarak kalan açıklamanın "30 EYLÜL 2020" olarak düzeltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883732
BIST
17:381.154
En Yüksek
|Değişim
|: -3,10%
|| -36,89
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:388,0896
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1225
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:389,5574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1082
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:38495,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 8,12
|Açılış
|: 495,32
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:38
|RTALB
|49,52
|264.365.705
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.284.109
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.066.542
|% 9,98
|
|CEMAS
|1,98
|279.535.718
|% -10,00
|
|TEKTU
|1,71
|113.075.414
|% -10,00
|
|EGEEN
|902,10
|253.413.610
|% -10,00
|
|DNISI
|10,71
|11.771.988
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.572.636
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.192.116.303
|% 5,49
|
|ECILC
|7,51
|1.451.842.436
|% 5,03
|
|GARAN
|6,83
|1.051.697.357
|% -3,39
|
|SISE
|6,42
|867.398.912
|% -5,73
|
|FENER
|37,70
|744.978.633
|% -0,68
|
|TSKB
|1,92
|3.192.116.303
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,78
|603.600.563
|% -4,81
|
|EKGYO
|1,71
|485.044.073
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,36
|687.097.397
|% -3,45
|
|ODAS
|2,92
|599.822.714
|% -9,32
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0845
|8,0896
|% 1,54
|
|Euro
|9,5499
|9,5574
|% 1,15
|
|Sterlin
|10,4759
|10,5284
|% 1,09
|
|Frank
|8,8715
|8,9250
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1491
|2,1599
|% 1,47
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|3,08
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,82
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,04
|
|B. Petrol
|40,73
|40,73
|-1,34
|
Seans Raporu
17:38
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-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 33 kaybederek (% -2.94 ) 1, 267
-
17:49XU100
Endeks 1, 153 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 18 altında . İşlem hacmi 23, 815.00 milyon TL de
-
17:48VKGYO
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 233, 410 adet işlem
-
17:47KFEIN
Yüzde -7.35 oranında düşüşle 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 240 adet işlem
-
17:46CELHA
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 15.48 lira fiyatla işlem gören hissede 241, 473 adet işlem