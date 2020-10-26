***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









rim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01/01/2020 - 30/09/2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarÖzkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akış TablosuDeğişikliğin NedeniTabloların başlık kısmında "30 HAZİRAN 2020" olarak kalan açıklamanın "30 EYLÜL 2020 "olarak düzeltilmesi.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.AçıklamalarVenbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ünvanlı şirketimizin, 2020 3. Dönem Finansal tablolarından Özkaynak değişim Tablosu ve Nakit Akış Tablolarının başlık kısmındaki açıklamalarda sehven "30 HAZİRAN 2020" olarak kalan açıklamanın "30 EYLÜL 2020" olarak düzeltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883732BIST