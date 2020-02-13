***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2019-4.DÖNEMMali Tablonun Verildiği OtoriteMecidiyeköy Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi12/02/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte "pdf" dosya olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818740BIST