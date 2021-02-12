***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.02.2021 15:29
***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2020-4
Mali Tablonun Verildiği Otorite
VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020-4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909329
BIST
16:491.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -5,00
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
16:497,0392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0087
16:498,5107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0268
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
16:49410,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,15
|Açılış
|: 410,34
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler16:47
|AVGYO
|5,39
|19.615.734
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|25.682.481
|% 9,99
|
|KONTR
|94,70
|92.496.901
|% 9,99
|
|RODRG
|28,00
|9.144.987
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|136.789.082
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|140,80
|1.966.952.228
|% 3,00
|
|ESEN
|42,02
|721.722.994
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,53
|615.084.372
|% -1,17
|
|ODAS
|4,04
|450.438.411
|% -2,18
|
|HLGYO
|3,63
|195.255.050
|% 1,11
|
|AKBNK
|6,69
|310.804.334
|% -0,15
|
|AFYON
|5,18
|58.475.753
|% -1,71
|
|AKENR
|2,22
|18.632.560
|% 0,00
|
|AKCNS
|20,32
|35.549.975
|% 1,40
|
|AEFES
|25,40
|28.614.879
|% 0,40
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0366
|7,0399
|% 0,20
|
|Euro
|8,5045
|8,5092
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,6591
|9,7075
|% -0,19
|
|Frank
|7,8307
|7,8779
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8671
|1,8765
|% -0,01
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-10,57
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-43,00
|
|Tam
|2.718
|2.786
|-41,78
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-20,21
|
|Çeyrek
|659
|674
|-10,11
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,04
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,00
|
|B. Petrol
|61,03
|61,03
|-0,11
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:00KRTEK
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 11.20 lira fiyatla işlem gören hissede 599, 348 adet işlem
-
16:59BERA
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 25.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 995 adet işlem
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TAVHL, DOHOL
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 24 kaybederek (% -0.46 ) 1, 350
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, DARDL, INVEO, KONTR, GEDIK, RODRG, IDGYO, KRGYO, VAKFN, AVGYO