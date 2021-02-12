***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2020-4Mali Tablonun Verildiği OtoriteVERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2020-4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİMali Tablonun Verilme Tarihi12/02/2021AçıklamalarŞirketimizin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909329BIST