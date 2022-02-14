***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2022 12:23
***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2021-4
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mecidiyeköy Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2022
Açıklamalar
2021-4. Dönem Geçici Vergi ekinde verilen Gelir Tablosu ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001491
BIST
13:592.000
En Yüksek
|Değişim
|: -2,48%
|| -50,85
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.026
En Düşük
1.971
13:5913,5786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0756
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,5999
En Düşük
13,4772
13:5915,3492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0151
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,3947
En Düşük
15,3137
13:59808,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,57
|Açılış
|: 808,73
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
811,76
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler13:59
|DERIM
|4,44
|71.712
|% 24,02
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.453.328
|% 9,99
|
|INVEO
|32,48
|127.599.266
|% 9,95
|
|ATSYH
|13,39
|3.301.068
|% 9,93
|
|KAPLM
|55,60
|6.666.437
|% -9,96
|
|DESA
|10,19
|11.262.851
|% -7,70
|
|AVOD
|3,72
|15.776.508
|% -7,23
|
|YBTAS
|19.901,00
|40.879
|% -6,79
|
|DOBUR
|75,00
|1.539.315
|% -6,48
|
|THYAO
|28,64
|2.862.403.956
|% -3,31
|
|ASELS
|21,90
|1.356.324.378
|% 0,74
|
|KRDMD
|11,62
|1.020.241.837
|% -3,09
|
|TUPRS
|193,10
|920.944.399
|% -2,33
|
|YKBNK
|4,02
|858.448.417
|% -1,95
|
|YKBNK
|4,02
|858.448.417
|% -1,95
|
|EKGYO
|2,27
|307.586.097
|% -2,16
|
|THYAO
|28,64
|2.862.403.956
|% -3,31
|
|KRDMD
|11,62
|1.020.241.837
|% -3,09
|
|ODAS
|1,28
|88.128.221
|% -1,54
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5638
|13,5786
|% 0,56
|
|Euro
|15,3335
|15,3492
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,2805
|18,3722
|% 0,20
|
|Frank
|14,6114
|14,6995
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6041
|3,6222
|% 0,44
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-6,65
|
|Altın Gr.
|809
|809
|0,58
|
|Cumhuriyet
|5.371
|5.452
|19,00
|
|Tam
|5.345
|5.479
|19,05
|
|Yarım
|2.584
|2.650
|9,22
|
|Çeyrek
|1.296
|1.325
|4,61
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,33
|0,07
|
|B. Petrol
|94,68
|94,68
|0,24
|