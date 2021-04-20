***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)FAYİK ÖZBEY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu BaşkanıMURAT SEÇKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu ÜyesiOZAN ŞIKLAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi-Genel MüdürCİHAN ALUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YöneticiENGİN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Portföy Aracılığı Birim MüdürüSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviFayik ÖZBEY Yönetim Kurulu BaşkanıMurat SEÇKİN Yönetim Kurulu ÜyesiOzan ŞIKLAROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi - Genel MüdürCihan ALUÇ Yönetim Kurulu ÜyesiEngin KILIÇ Yönetim Kurulu ÜyesiArzu ALTUN Muhasebe ve Mali İşler Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929388BIST