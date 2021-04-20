***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.04.2021 10:06
***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
FAYİK ÖZBEY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı
MURAT SEÇKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
OZAN ŞIKLAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
CİHAN ALUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
ENGİN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Portföy Aracılığı Birim Müdürü
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Fayik ÖZBEY Yönetim Kurulu Başkanı
Murat SEÇKİN Yönetim Kurulu Üyesi
Ozan ŞIKLAROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür
Cihan ALUÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Engin KILIÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu ALTUN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929388
BIST
10:031.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.381
En Düşük
1.376
10:038,1069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0186
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:039,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0518
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:03461,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,76
|Açılış
|: 461,30
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:03
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|3.487.252
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|2.531.086
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|EPLAS
|26,98
|289.522
|% 5,80
|
|YAPRK
|99,70
|46.759
|% -9,34
|
|ULAS
|4,10
|176.300
|% -6,82
|
|PEKGY
|1,51
|2.884.120
|% -6,79
|
|RODRG
|17,25
|31.085
|% -6,76
|
|ANELE
|5,18
|516.617
|% -5,65
|
|ESEN
|32,82
|67.980.219
|% 0,00
|
|INVEO
|111,90
|3.487.252
|% 9,92
|
|PEKGY
|1,51
|2.884.120
|% -6,79
|
|TRILC
|42,00
|2.817.654
|% 5,42
|
|KOZAL
|112,10
|2.257.021
|% 0,54
|
|ESEN
|32,82
|67.980.219
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,51
|2.884.120
|% -6,79
|
|EKGYO
|1,86
|1.861.315
|% 0,00
|
|ODAS
|2,94
|2.092.601
|% -2,65
|
|IHLGM
|1,03
|231.398
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1046
|8,1069
|% 0,23
|
|Euro
|9,7858
|9,7908
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,3139
|11,3706
|% 0,35
|
|Frank
|8,8247
|8,8779
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1540
|2,1648
|% 0,21
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,37
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,73
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,77
|0,05
|
|B. Petrol
|67,62
|67,62
|0,57
|