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***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.04.2021 10:06



***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
FAYİK ÖZBEY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı
MURAT SEÇKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
OZAN ŞIKLAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
CİHAN ALUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
ENGİN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Portföy Aracılığı Birim Müdürü

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Fayik ÖZBEY Yönetim Kurulu Başkanı
Murat SEÇKİN Yönetim Kurulu Üyesi
Ozan ŞIKLAROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür
Cihan ALUÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Engin KILIÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu ALTUN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929388


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SNPAM 19,14 67.909 % 10,00  
INVEO 111,90 3.487.252 % 9,92  
ATLAS 1,89 2.531.086 % 9,88  
IDEAS 82,50 1.004.850 % 9,71  
EPLAS 26,98 289.522 % 5,80  
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10:03 Alış Satış %  
Dolar 8,1046 8,1069 % 0,23  
Euro 9,7858 9,7908 % 0,53  
Sterlin 11,3139 11,3706 % 0,35  
Frank 8,8247 8,8779 % 0,29  
Riyal 2,1540 2,1648 % 0,21  
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10:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 -2,37  
Altın Gr. 461 461 0,73  
Cumhuriyet 3.054 3.100 -11,00  
Tam 3.039 3.116 -5,22  
Yarım 1.469 1.507 -2,53  
Çeyrek 737 754 -1,26  
Gümüş.Ons 25,89 25,93 0,09  
Gümüş Gr. 6,75 6,77 0,05  
B. Petrol 67,62 67,62 0,57  
Seans Raporu 10:03
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