***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.04.2021 10:45
***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
FAYİK ÖZBEY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı
CİHAN ALUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
ENGİN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Portföy Aracılığı Birim Müdürü
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Fayik ÖZBEY Yönetim Kurulu Başkanı
Cihan ALUÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Engin KILIÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu ALTUN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930816
BIST
11:401.363
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,43
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.365
En Düşük
1.344
11:408,3048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0640
|Açılış
|: 8,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2952
11:4010,0566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0830
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0515
11:40476,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,35
|Açılış
|: 477,15
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
474,91
BIST En Aktif Hisseler11:40
|MAALT
|193,60
|6.256.331
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SANKO
|11,67
|9.701.438
|% 9,99
|
|CLEBI
|235,90
|19.982.787
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|BJKAS
|8,06
|47.256.826
|% -7,89
|
|GLYHO
|3,62
|37.087.856
|% -7,42
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|FENER
|32,00
|25.945.448
|% -4,99
|
|GWIND
|5,88
|493.829.055
|% 5,76
|
|GARAN
|7,08
|462.302.399
|% 0,14
|
|EREGL
|18,55
|431.257.045
|% 3,11
|
|PETKM
|6,42
|366.365.793
|% 2,07
|
|KRDMD
|7,03
|270.648.289
|% 0,86
|
|GWIND
|5,88
|493.829.055
|% 5,76
|
|YKBNK
|2,09
|151.745.755
|% 0,48
|
|GARAN
|7,08
|462.302.399
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,82
|111.043.490
|% 1,11
|
|PETKM
|6,42
|366.365.793
|% 2,07
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3005
|8,3048
|% -0,76
|
|Euro
|10,0475
|10,0566
|% -0,82
|
|Sterlin
|11,5566
|11,6146
|% -0,21
|
|Frank
|9,0829
|9,1376
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2157
|2,2268
|% -0,41
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|3,25
|
|Altın Gr.
|476
|477
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,07
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,57
|64,57
|-0,85
|