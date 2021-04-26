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***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.04.2021 10:45



***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
FAYİK ÖZBEY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı
CİHAN ALUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
ENGİN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Portföy Aracılığı Birim Müdürü

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Fayik ÖZBEY Yönetim Kurulu Başkanı
Cihan ALUÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Engin KILIÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu ALTUN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930816


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 193,60 6.256.331 % 10,00  
ORMA 30,58 21.345 % 10,00  
SANKO 11,67 9.701.438 % 9,99  
CLEBI 235,90 19.982.787 % 9,98  
MERIT 185,20 347.250 % 9,98  
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11:40 Alış Satış %  
Dolar 8,3005 8,3048 % -0,76  
Euro 10,0475 10,0566 % -0,82  
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Frank 9,0829 9,1376 % -0,45  
Riyal 2,2157 2,2268 % -0,41  
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11:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 3,25  
Altın Gr. 476 477 -1,76  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 26,05 26,07 0,05  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 -0,03  
B. Petrol 64,57 64,57 -0,85  
Seans Raporu 11:40
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