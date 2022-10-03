***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AĞABEY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 50000000 TRY 100TOPLAM 50000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)FAYİK ÖZBEY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu BaşkanıENGİN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Portföy Aracılığı Birim MüdürüGÜLBİN AKTAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici MüfettişSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviFayik ÖZBEY Yönetim Kurulu BaşkanıEngin KILIÇ Yönetim Kurulu ÜyesiArzu ALTUN Muhasebe ve Mali İşler MüdürüGülbin AKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066733BIST