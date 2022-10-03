***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2022 13:19
***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AĞABEY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 50000000 TRY 100
TOPLAM 50000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
FAYİK ÖZBEY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı
ENGİN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Portföy Aracılığı Birim Müdürü
GÜLBİN AKTAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Müfettiş
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Fayik ÖZBEY Yönetim Kurulu Başkanı
Engin KILIÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu ALTUN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü
Gülbin AKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066733
BIST
13:413.274
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 94,07
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:4118,5676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0659
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5700
En Düşük
18,4910
13:4118,2179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0816
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:41993,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,46
|Açılış
|: 993,68
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:41
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.888.911
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|175.350.662
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.048.177
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.121.752
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.854
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.996.075
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UFUK
|53,00
|1.944.853
|% -7,50
|
|THYAO
|74,80
|4.014.807.956
|% 5,95
|
|SASA
|70,10
|1.651.377.702
|% 2,79
|
|TUPRS
|312,40
|1.421.434.632
|% 7,87
|
|ASELS
|30,04
|1.091.478.344
|% 2,53
|
|YKBNK
|7,26
|955.425.328
|% 2,69
|
|EKGYO
|3,98
|935.994.449
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,26
|955.425.328
|% 2,69
|
|ODAS
|6,41
|695.716.251
|% 1,10
|
|AKBNK
|11,62
|929.425.276
|% 2,92
|
|TSKB
|2,45
|179.214.876
|% 0,00
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5662
|18,5676
|% 0,36
|
|Euro
|18,1882
|18,2179
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,7362
|20,8402
|% 0,64
|
|Frank
|18,6919
|18,8045
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9253
|4,9500
|% 0,31
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|5,03
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,46
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|18,00
|
|Tam
|6.685
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.252
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,24
|
|B. Petrol
|88,36
|88,36
|3,22
|