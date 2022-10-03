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***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.10.2022 13:19
***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AĞABEY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 50000000 TRY 100
TOPLAM 50000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
FAYİK ÖZBEY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı
ENGİN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Portföy Aracılığı Birim Müdürü
GÜLBİN AKTAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Müfettiş

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Fayik ÖZBEY Yönetim Kurulu Başkanı
Engin KILIÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu ALTUN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü
Gülbin AKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066733


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BIST En Aktif Hisseler13:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 39,60 892.937 % 10,00  
BARMA 49,98 79.888.911 % 9,99  
SODSN 24,72 309.329 % 9,96  
ZOREN 3,92 175.350.662 % 9,80  
AKYHO 2,15 21.048.177 % 9,69  
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13:41 Alış Satış %  
Dolar 18,5662 18,5676 % 0,36  
Euro 18,1882 18,2179 % 0,45  
Sterlin 20,7362 20,8402 % 0,64  
Frank 18,6919 18,8045 % 0,12  
Riyal 4,9253 4,9500 % 0,31  
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13:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.666 5,03  
Altın Gr. 994 994 5,46  
Cumhuriyet 6.642 6.742 18,00  
Tam 6.685 6.740 8,00  
Yarım 3.252 3.292 1,00  
Çeyrek 1.631 1.646 0,00  
Gümüş.Ons 19,38 19,41 0,36  
Gümüş Gr. 11,55 11,57 0,24  
B. Petrol 88,36 88,36 3,22  
Seans Raporu 13:41
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