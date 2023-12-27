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***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.12.2023 17:14
***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AĞABEY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 208000000 TRY 100
TOPLAM 208000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
FAYİK ÖZBEY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı
GÜLBİN AKTAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Müfettiş
ARZU ALTUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci Muhasebe ve mali İşler Müdürü

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Engin KILIÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu ALTUN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü
Gülbin AKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229768


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TMPOL 93,50 10.226.828 % 10,00  
MIATK 31,68 350.415.734 % 10,00  
ZEDUR 79,75 25.697.974 % 10,00  
ATAKP 42,68 120.461.140 % 10,00  
BAYRK 15,40 34.101.592 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,3984 29,4086 % 0,46  
Euro 32,6995 32,7145 % 1,16  
Sterlin 37,4663 37,6542 % 1,36  
Frank 34,5712 34,7795 % 1,68  
Riyal 7,8164 7,8556 % 0,90  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,36 24,39 % 0,66  
Platin 988,78 994,84 % 0,66  
Paladyum 1.167,14 1.173,23 % 0,66  
Brent Pet. 80,31 80,31 % 0,66  
Altın Ons 2.078,86 2.079,15 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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