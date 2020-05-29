VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|10.160.082
|% 10,00
|FENER
|11,83
|203.315.134
|% 9,94
|EGGUB
|66,40
|5.566.576
|% 9,93
|GSDDE
|3,88
|30.146.169
|% 9,92
|TSGYO
|3,11
|21.341.850
|% 9,89
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4362
|8,4785
|% 0,80
|Frank
|7,0842
|7,1269
|% 0,67
|Riyal
|1,8153
|1,8244
|% 0,36
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|15,82
|Altın Gr.
|381
|381
|4,79
|Cumhuriyet
|2.472
|2.503
|29,20
|Tam
|2.545
|2.572
|22,40
|Yarım
|1.242
|1.255
|14,70
|Çeyrek
|621
|628
|7,30
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,45
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,11
|B. Petrol
|35,58
|35,58
|-0,45
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem