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***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

26.10.2020 11:54
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***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2020
Karar Sayısı
2020/19
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                     FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 26.10.2020
KARAR SAYISI : 2020/19
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin 01 Ocak 2020- 30 Eylül 2020 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ" 'i uyarınca düzenlenmiş, konsolide olmayan finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
 Saygılarımızla
VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ozan ŞIKLAROĞLU           Murat SEÇKİN
Genel Müdür                     Yönetim Kurulu Üyesi 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883704


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Yarım 1.568 1.609 17,06  
Çeyrek 787 804 8,52  
Gümüş.Ons 24,31 24,35 -0,27  
Gümüş Gr. 6,28 6,30 -0,01  
B. Petrol 41,34 41,34 -0,73  
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