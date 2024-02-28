***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST FONFonun Süresi SÜRESİZPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıVEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarİBRAHİM TARKAN ÇETİN 12.12.2023 CFO, Genel Müdür 27 DÜZEY3, TÜREV LİSANSIOĞUZ BÜKTEL 12.12.2023 Finans Profesyoneli 34 DÜZEY3, TÜREV LİSANSIVEDAT KAMİL GÜVEN 13.12.2023 Finans Profesyoneli 34 DÜZEY3, TÜREV LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAyazağa Mah. Mimar Sinan Sok. Seba Ofis No:21D İç Kapı No:69 Sarıyer /İstanbul +902123953118 info@vegaportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-Postaİbrahim Tarkan Çetin Genel Müdür/Portföy Yöneticisi +902123953115 tarkan.cetin@vegaportfoy.comAli Sinan Altay Direktör/Yatırım Danışmanı +902123953125 ali.altay@vegaportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252605BIST