***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.02.2024 12:57
***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST FON
Fonun Süresi SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İBRAHİM TARKAN ÇETİN 12.12.2023 CFO, Genel Müdür 27 DÜZEY3, TÜREV LİSANSI
OĞUZ BÜKTEL 12.12.2023 Finans Profesyoneli 34 DÜZEY3, TÜREV LİSANSI
VEDAT KAMİL GÜVEN 13.12.2023 Finans Profesyoneli 34 DÜZEY3, TÜREV LİSANSI
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. Seba Ofis No:21D İç Kapı No:69 Sarıyer /İstanbul +902123953118 info@vegaportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
İbrahim Tarkan Çetin Genel Müdür/Portföy Yöneticisi +902123953115 tarkan.cetin@vegaportfoy.com
Ali Sinan Altay Direktör/Yatırım Danışmanı +902123953125 ali.altay@vegaportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252605
BIST