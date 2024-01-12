***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVega Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'un kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-47784 sayılı izin yazısı ile izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239007BIST