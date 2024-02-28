***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.02.2024 13:11
***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Vega Portföy Anka Serberst Fon izahnamesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-50106 no.lu yazısı ile onay verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252608
BIST
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13:249.210
En Düşük
|Değişim
|: 0,34%
|| 30,96
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.223
13:2431,1858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0421
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
13:2433,7669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0416
|Açılış
|: 33,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
13:242.031,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,92
|Açılış
|: 2.030,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
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2.049,92
En Düşük
2.029,19
BIST En Aktif Hisseler13:21
|EDATA
|36,30
|86.387.075
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|408.676.405
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|65.374.606
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|302.794.982
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|24.246.265
|% 10,00
|
|SNKRN
|45,00
|2.741.375
|% -9,96
|
|FMIZP
|331,00
|102.975.390
|% -6,56
|
|DESPC
|47,68
|27.197.288
|% -6,23
|
|DMSAS
|6,83
|99.106.173
|% -6,05
|
|ARDYZ
|55,90
|518.933.903
|% -6,05
|
|THYAO
|281,50
|5.367.196.623
|% 0,45
|
|EREGL
|46,58
|4.761.093.962
|% -0,81
|
|KCAER
|64,75
|2.690.087.017
|% -0,46
|
|PGSUS
|861,50
|2.292.133.815
|% 3,98
|
|MIATK
|78,85
|2.275.298.731
|% -0,19
|
|ZOREN
|5,49
|692.213.186
|% 2,04
|
|EKGYO
|11,45
|1.376.593.961
|% 1,33
|
|ISCTR
|11,10
|1.209.927.611
|% -0,63
|
|EREGL
|46,58
|4.761.093.962
|% -0,81
|
|ADESE
|3,01
|233.561.292
|% 6,74
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1818
|31,1866
|% 0,14
|
|Euro
|33,7550
|33,7655
|% -0,13
|
|Sterlin
|39,2903
|39,4873
|% -0,21
|
|Frank
|35,2663
|35,4788
|% -0,01
|
|Riyal
|8,2942
|8,3358
|% 0,19
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,31
|22,35
|% 0,66
|
|Platin
|884,44
|885,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|919,24
|922,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,83
|81,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,05
|2.026,28
|% 0,66
|