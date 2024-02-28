***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVega Portföy Anka Serberst Fon izahnamesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-50106 no.lu yazısı ile onay verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252608BIST