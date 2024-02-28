***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVega Portföy Mavi Serbest Fon Risk Ölçüm ve Değerleme Esaslarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252622BIST