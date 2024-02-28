***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü









***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )TürkçeŞemsiye Fon İç TüzüğüYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVega Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-47784 no.lu yazısı ile onaylanmıştır. Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü 16.01.2024 tarihinde Ticaret Sicile tescil edilmiş olup, 19.01.2024 tarih ve 11004 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252602BIST