***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
29.02.2024 14:47
***VPY*** VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Vega Portföy Anka Serbest Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252984
BIST
'
15:309.174
En Düşük
|Değişim
|: 1,23%
|| 111,59
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.196
15:3031,2274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0257
|Açılış
|: 31,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
15:3033,9044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0515
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
15:302.036,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,87
|Açılış
|: 2.036,71
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler14:55
|ISYAT
|12,10
|57.165.838
|% 10,00
|
|SKYMD
|11,89
|211.548.983
|% 9,99
|
|LMKDC
|28,66
|82.164.494
|% 9,98
|
|SUMAS
|421,50
|4.777.267
|% 9,98
|
|ATATP
|162,20
|761.085.065
|% 9,97
|
|KTLEV
|118,80
|694.332.659
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|3.243.725
|% -9,98
|
|ERSU
|28,16
|18.604.664
|% -9,97
|
|KARTN
|114,40
|356.697.989
|% -7,44
|
|SNPAM
|82,20
|3.760.707
|% -6,06
|
|EREGL
|45,82
|8.476.120.822
|% -2,30
|
|THYAO
|280,75
|5.540.740.536
|% 1,72
|
|PGSUS
|866,50
|5.058.063.270
|% 1,29
|
|MIATK
|75,65
|3.425.995.879
|% 6,18
|
|GUBRF
|197,00
|3.303.715.490
|% 8,00
|
|EREGL
|45,82
|8.476.120.822
|% -2,30
|
|ISCTR
|11,04
|1.525.931.433
|% 0,73
|
|EKGYO
|11,50
|1.423.116.179
|% 3,14
|
|YKBNK
|23,26
|2.088.850.922
|% 1,13
|
|ZOREN
|5,46
|457.266.857
|% 0,55
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2228
|31,2278
|% 0,08
|
|Euro
|33,9227
|33,9375
|% 0,25
|
|Sterlin
|39,4007
|39,5983
|% 0,04
|
|Frank
|35,3384
|35,5513
|% -0,09
|
|Riyal
|8,3009
|8,3425
|% 0,07
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,33
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|881,93
|882,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,58
|939,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,89
|2.030,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:55
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-
15:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 05 artarak (% 0.97 ) 9, 699
-
15:09XU100
Endeks 9, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 78, 651.00 milyon TL de
-
15:09EGEEN
Yüzde 7.00 oranında artışla 16, 892.50 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 474 adet işlem
-
15:08TABGD
Yüzde 4.37 oranında artışla 133.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 400, 258 adet işlem
-
15:07FONET
Yüzde 7.66 oranında artışla 35.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 593, 584 adet işlem