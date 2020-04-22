***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
22.04.2020 17:20
***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/04/2020
Karar Sayısı
2020/8
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839861
BIST
17:4998.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 742,67
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
17:497,0004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0004
En Düşük
6,9571
17:497,5765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
17:49383,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 5,71
|Açılış
|: 383,94
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,23
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|60.615.584
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.251.727
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.277.018
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|154.844
|% 10,00
|
|EUYO
|1,61
|19.062.576
|% -8,00
|
|CEOEM
|3,29
|29.204.244
|% -6,00
|
|ATAGY
|3,82
|17.418.396
|% -5,68
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ITTFH
|2,53
|10.066.389
|% -4,89
|
|GARAN
|8,10
|959.058.363
|% -0,98
|
|SASA
|8,67
|612.576.543
|% 4,33
|
|ECILC
|4,69
|569.374.944
|% 0,86
|
|SOKM
|10,63
|493.415.918
|% 9,93
|
|ASELS
|26,92
|400.765.757
|% -0,15
|
|DOHOL
|1,81
|295.188.827
|% 5,23
|
|GSRAY
|2,62
|377.211.452
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,00
|265.962.794
|% 0,50
|
|KARSN
|1,58
|206.193.744
|% 4,64
|
|ECILC
|4,69
|569.374.944
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6017
|8,6448
|% 0,62
|
|Frank
|7,1812
|7,2244
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8540
|1,8633
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|19,91
|
|Altın Gr.
|385
|385
|6,53
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.528
|44,10
|
|Tam
|2.533
|2.594
|45,20
|
|Yarım
|1.234
|1.266
|22,00
|
|Çeyrek
|619
|633
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,39
|0,05
|
|B. Petrol
|20,62
|20,62
|1,29
|
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