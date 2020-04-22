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***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı

22.04.2020 17:20
GÜNCEL HABERLER



***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği

Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/04/2020
Karar Sayısı
2020/8
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

Sorumluluk Beyanı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839861


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Sterlin 8,6017 8,6448 % 0,62  
Frank 7,1812 7,2244 % 0,22  
Riyal 1,8540 1,8633 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 19,91  
Altın Gr. 385 385 6,53  
Cumhuriyet 2.468 2.528 44,10  
Tam 2.533 2.594 45,20  
Yarım 1.234 1.266 22,00  
Çeyrek 619 633 11,00  
Gümüş.Ons 14,97 15,00 0,09  
Gümüş Gr. 3,37 3,39 0,05  
B. Petrol 20,62 20,62 1,29  
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