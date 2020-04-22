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***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.04.2020 17:20
GÜNCEL HABERLER



***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.999.186 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.414.812 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
407.766 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
407.766 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-101.009.840 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-611.360 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.627 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-100.410.107 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-102.016.886 0
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17.700 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.000.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
102.000.000 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
814 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
814 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
814 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Nite



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LINK 31,24 18.277.018 % 10,00  
POLTK 84,70 205.482 % 10,00  
OZRDN 2,42 154.844 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5911 8,6342 % 0,50  
Frank 7,1770 7,2202 % 0,17  
Riyal 1,8536 1,8629 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.710 23,43  
Altın Gr. 384 384 6,19  
Cumhuriyet 2.466 2.525 41,50  
Tam 2.531 2.591 42,50  
Yarım 1.233 1.265 20,70  
Çeyrek 618 633 10,40  
Gümüş.Ons 15,02 15,06 0,14  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,05  
B. Petrol 21,13 21,13 1,80  
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