***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
22.04.2020 17:24
***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklamalar
Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839864
BIST
17:5498.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 808,51
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
17:546,9997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
17:547,5779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
17:54384,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 6,29
|Açılış
|: 384,51
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,23
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|60.908.477
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.280.455
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.252.788
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|154.844
|% 10,00
|
|EUYO
|1,62
|19.924.672
|% -7,43
|
|CEOEM
|3,28
|29.428.121
|% -6,29
|
|ATAGY
|3,84
|19.200.547
|% -5,19
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ITTFH
|2,53
|10.145.315
|% -4,89
|
|GARAN
|8,10
|983.073.278
|% -0,98
|
|SASA
|8,84
|638.595.959
|% 6,38
|
|ECILC
|4,70
|575.423.020
|% 1,08
|
|SOKM
|10,63
|493.519.848
|% 9,93
|
|THYAO
|10,41
|411.736.685
|% -0,19
|
|DOHOL
|1,81
|305.496.066
|% 5,23
|
|GSRAY
|2,59
|388.022.230
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,01
|270.641.278
|% 1,01
|
|KARSN
|1,58
|206.835.413
|% 4,64
|
|ECILC
|4,70
|575.423.020
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6048
|8,6479
|% 0,66
|
|Frank
|7,1805
|7,2238
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8540
|1,8633
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|21,58
|
|Altın Gr.
|384
|384
|5,97
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.523
|39,30
|
|Tam
|2.529
|2.589
|40,30
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|19,60
|
|Çeyrek
|618
|632
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|20,80
|20,80
|1,47
|
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