***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 4.597 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.597 0BRÜT KAR (ZARAR)4.597 0Genel Yönetim Giderleri17 -568.797 -540.035Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 267.156 164.667Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -145.113 -15.437ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-442.157 -390.805Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler38.581 15.304Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-4FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-403.576 -375.505Finansman Giderleri-4.581SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-408.157 -375.505Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.160 1.258Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 5.160 1.258SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-402.997 -374.247DÖNEM KARI (ZARARI)-402.997 -374.247Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-402.997 -374.247Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI615.749 -365.100Dönem Karı (Zararı)-402.997 -374.247Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.332 6.727Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 2.856 531Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.636 7.446Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 16.326 7.446Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.310 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-15 -5.160 -1.250İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler996.414 2.420Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.616 -13.358İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -4.827İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 8.443 -13.358Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -429 -581Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -12.882 12.894Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 1.127 340Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13 4.982 3.125İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.000.000 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 1.000.000 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları615.749 -365.100YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-522.031 364.021Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-522.031 364.021FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-546 457Vergi İadeleri (Ödemeleri)-546 457YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)93.172 -622NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)93.172 -622DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.181 1.803DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ94.353 1.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 94.353 1.181Finansal Yatırımlar4 1.113.899 591.868Ticari Alacaklar9.742 13.358İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.827 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.915 13.358Diğer Alacaklar1.870 1.441İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.870 1.441Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7 548 2ARA TOPLAM1.220.412 607.850TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.220.412 607.850DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 1.505 2.150Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 947 3.158Ertelenmiş Vergi Varlığı15 5.181 1.916TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.633 7.224TOPLAM VARLIKLAR1.228.045 615.074KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar292 13.174İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 292 13.174Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 5.424 4.297Kısa Vadeli Karşılıklar3.327 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 3.327 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 12.683 7.701ARA TOPLAM21.726 25.172TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.726 25.172UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 22.580 9.581Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 22.580 9.581Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 232 465TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.812 10.046TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER44.538 35.218ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.183.507 579.856Ödenmiş Sermaye14 2.000.000 1.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.597 -51Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.597 -51Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.597 -51Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-420.093 -45.846Net Dönem Karı veya Zararı-402.997 -374.247TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.183.507 579.856TOPLAM KAYNAKLAR1.228.045 615.074Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -82 0 -45.846 954.072 954.072Transferler-45.846 45.846Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)31 -374.247 -374.216Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -51 -45.846 -374.247 579.856 579.856Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -51 -45.846 -374.247 579.856 579.856Transferler-374.247 374.247Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.648 -396.349Sermaye Arttırımı1.000.000 1.000.000Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 6.597 -420.093 -402.997 1.183.507 1.183.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-402.997 -374.247DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.648 31Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 8.310 39Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15 -1.662 -8Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.648 31TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-396.349 -374.216Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-396.349 -374.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835359BIST