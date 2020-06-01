***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 91.093 4.597TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)91.093 4.597BRÜT KAR (ZARAR)91.093 4.597Genel Yönetim Giderleri18 -260.008 -568.797Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 177.653 267.156Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -5.317 -145.113ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.421 -442.157Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.578 38.581FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.999 -403.576Finansman Giderleri0 -4.581SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.999 -408.157Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.195 5.160Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 6.195 5.160SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.194 -402.997DÖNEM KARI (ZARARI)12.194 -402.997Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.194 -402.997Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.039 -109.215Dönem Karı (Zararı)12.194 -140.352Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler102.711 4.726Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler358 1.586Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14.955 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14.955 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.445 4.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-9.445 4.209Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-3.157 -1.069Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler100.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-108.866 26.411Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-152.474 -5.674Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler71 -2.279İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)71 -2.279Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.131 -932Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.481 26.929İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.481 26.929Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21.935 11.525İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.748 -3.158Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.748 -3.158Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.039 -109.215YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 108.468Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 108.468FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 50.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri50.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.039 49.253NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.039 49.253DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ94.353 1.181DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ100.392 50.434Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 100.392 94.353Finansal Yatırımlar4 1.098.944 1.113.899Ticari Alacaklar162.216 9.742İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 33.819 4.827İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 128.397 4.915Diğer Alacaklar1.799 1.870İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.799 1.870Peşin Ödenmiş Giderler7 6.131 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 0 548ARA TOPLAM1.369.482 1.220.412TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.369.482 1.220.412DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 1.397 1.505Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 697 947Ertelenmiş Vergi Varlığı16 8.836 5.181TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.930 7.633TOPLAM VARLIKLAR1.380.412 1.228.045KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar30.773 292İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12 30.773 292Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 27.359 5.424Kısa Vadeli Karşılıklar5.727 3.327Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.727 3.327Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.935 12.683İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 9.935 12.683ARA TOPLAM73.794 21.726TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.794 21.726UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.906 22.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.906 22.580Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 182 232TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.088 22.812TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER75.882 44.538ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.304.530 1.183.507Ödenmiş Sermaye15 2.000.000 2.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.426 6.597Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.426 6.597Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.426 6.597Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler100.000 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-823.090 -420.093Net Dönem Karı veya Zararı12.194 -402.997TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.304.530 1.183.507TOPLAM KAYNAKLAR1.380.412 1.228.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -51 -45.846 -374.247 579.856Transferler-374.247 374.247 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)31 -140.352 -140.321Sermaye Arttırımı50.000 50.000Dönem Sonu Bakiyeler1.050.000 -20 -420.093 -140.352 489.325 0 489.325Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 6.597 0 -420.093 -402.997 1.183.507Transferler15 100.000 -402.997 402.997 100.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 8.829 12.194 21.023Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 15.426 100.000 -823.090 12.194 1.304.530 0 1.304.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.194 -402.997DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.829 6.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.036 8.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.207 -1.662Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.829 6.648TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.023 -396.349Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.023 -396.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848313BIST