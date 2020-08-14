***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat174.834 0 83.741 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)174.834 0 83.741 0BRÜT KAR (ZARAR)174.834 0 83.741 0Genel Yönetim Giderleri17 -380.426 -306.341 -120.418 -136.457Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 608.892 70.323 431.239 37.880Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -363.439 -70.518 -358.122 -43.955ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.861 -306.536 36.440 -142.532Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 7.792 28.895 5.214 6.320FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.653 -277.641 41.654 -136.212Finansman Giderleri-1.396 0 -1.396 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)46.257 -277.641 40.258 -136.212Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-856 -1.103 -7.051 -2.180Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -856 -1.103 -7.051 -2.180SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)45.401 -278.744 33.207 -138.392DÖNEM KARI (ZARARI)45.401 -278.744 33.207 -138.392Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları45.401 -278.744 33.207 -138.392Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.041.444 -905.550Dönem Karı (Zararı)45.401 -278.744Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.475 -4.115Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 1.377 2.009Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-7.122 -5.156Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -7.122 -5.156Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -730 -968İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.080.370 -622.691Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -1.968.799 -714.456Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -137.301 -3.312Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2 -640Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -2.002 -9.563Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 18.381 40.985Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 17.315 15.604Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14 -7.962 48.691Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.041.444 -905.550YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.000.000 1.000.000Sermaye Avanslarından Naki 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.444 94.450NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.444 94.450DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 94.353 1.181DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ52.909 95.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 52.909 94.353Finansal Yatırımlar4 3.082.698 1.113.899Ticari Alacaklar147.043 9.742İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.827İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 147.043 4.915Diğer Alacaklar1.872 1.870İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.872 1.870Peşin Ödenmiş Giderler7 2.002Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8-16 3.290 548ARA TOPLAM3.289.814 1.220.412TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.289.814 1.220.412DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 1.075 1.505Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 947Ertelenmiş Vergi Varlığı16 2.937 5.181TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.012 7.633TOPLAM VARLIKLAR3.293.826 1.228.045KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar18.673 292İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12 18.673 292Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 22.739 5.424Kısa Vadeli Karşılıklar3.327 3.327Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.327 3.327Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 4.721 12.683ARA TOPLAM49.460 21.726TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.460 21.726UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar13 11.358 22.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıkVergi Yükümlülüğü0 232TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.358 22.812TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER60.818 44.538ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.233.008 1.183.507Ödenmiş Sermaye15 4.000.000 2.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 10.697 6.597Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.697 6.597Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 10.697 6.597Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-823.090 -420.093Net Dönem Karı veya Zararı45.401 -402.997TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.233.008 1.183.507TOPLAM KAYNAKLAR3.293.826 1.228.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -51 -45.846 -374.247 579.856 0 579.856Transferler0 0 -374.247 374.247 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -6.091 0 -278.744 -284.835 0 -284.835Sermaye Arttırımı1.000.000 0 1.000.000Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 -6.142 -420.093 -278.744 1.295.021 0 1.295.021Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 6.597 -420.093 -402.997 1.183.507 0 1.183.507Transferler-402.997 402.997 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.100 45.401 49.501 0 49.501Sermaye Arttırımı2.000.000 2.000.000 0 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 10.697 -823.090 45.401 3.233.008 0 3.233.008Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)45.401 -278.744 33.207 -138.392DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.100 -6.091 -4.729 -6.060Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.125 -7.614 -5.911 -7.575Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.025 1.523 1.182 1.515Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.025 1.523 1.182 1.515Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.100 -6.091 -4.729 -6.060TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.501 -284.835 28.478 -144.452Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları49.501 -284.835 28.478 -144.452http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869083BIST