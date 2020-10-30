***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 262.268 0 87.434 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)262.268 0 87.434 0BRÜT KAR (ZARAR)262.268 0 87.434 0Genel Yönetim Giderleri17 -487.077 -457.476 -106.651 -151.135Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.236.536 152.345 627.644 82.022Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -479.645 -123.868 -116.206 -53.350ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)532.082 -428.999 492.221 -122.463Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 21.653 33.696 13.861 4.801Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -308.837 0 -308.837 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)244.898 -395.303 197.245 -117.662Finansman Giderleri20 -2.356 -250 -960 -250SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)242.542 -395.553 196.285 -117.912Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-333 5.188 523 6.291Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri