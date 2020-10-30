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***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 17:30
GÜNCEL HABERLER



***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 262.268 0 87.434 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
262.268 0 87.434 0
BRÜT KAR (ZARAR)
262.268 0 87.434 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -487.077 -457.476 -106.651 -151.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.236.536 152.345 627.644 82.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -479.645 -123.868 -116.206 -53.350
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
532.082 -428.999 492.221 -122.463
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 21.653 33.696 13.861 4.801
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -308.837 0 -308.837 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
244.898 -395.303 197.245 -117.662
Finansman Giderleri
20 -2.356 -250 -960 -250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
242.542 -395.553 196.285 -117.912
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-333 5.188 523 6.291
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri




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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 3,30 841.135 % 10,00  
CUSAN 6,27 23.927.159 % 10,00  
IZMDC 23,76 14.886.448 % 10,00  
KARTN 1.812,80 65.290.443 % 10,00  
CASA 36,30 1.643.700 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3645 8,3674 % 0,95  
Euro 9,7483 9,7653 % 0,87  
Sterlin 10,7935 10,8477 % 1,11  
Frank 9,0959 9,1507 % 1,00  
Riyal 2,2257 2,2369 % 1,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.876 1.876 8,37  
Altın Gr. 505 505 7,89  
Cumhuriyet 3.355 3.406 56,00  
Tam 3.340 3.424 52,48  
Yarım 1.614 1.656 25,38  
Çeyrek 810 828 12,70  
Gümüş.Ons 23,47 23,50 0,24  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 0,13  
B. Petrol 37,62 37,62 -0,64  
Seans Raporu 18:05
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