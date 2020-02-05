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***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

05.02.2020 13:12
GÜNCEL HABERLER



***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2019
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FIRSAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Yeni Unvan
VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
20/12/2019
Açıklamalar

VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FIRSAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU olan fon unvanı VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU olarak değişmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817154


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Riyal 1,5884 1,5964 % -0,03  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 298 298 -0,68  
Cumhuriyet 1.977 2.007 -10,00  
Tam 1.968 2.018 -11,65  
Yarım 951 976 -5,64  
Çeyrek 477 488 -2,81  
Gümüş.Ons 17,54 17,58 -0,08  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,02  
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