***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
05.02.2020 13:12
***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2019
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FIRSAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Yeni Unvan
VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
20/12/2019
Açıklamalar
VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FIRSAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU olan fon unvanı VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU olarak değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817154
BIST
14:08123.128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 991,57
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
122.125
14:085,9817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
14:086,5912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0137
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
14:08298,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,79
|Açılış
|: 298,22
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,89
|497.164.314
|% 15,95
|
|DITAS
|14,27
|23.463.645
|% 14,71
|
|DZGYO
|6,41
|13.574.303
|% 13,65
|
|TSGYO
|2,17
|36.473.207
|% 12,44
|
|GYHOL
|25,72
|9.673.190
|% 10,77
|
|DOKTA
|75,30
|8.057.765
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|IHEVA
|3,05
|135.712
|% -7,85
|
|QNBFB
|54,00
|681.426
|% -5,68
|
|THYAO
|14,72
|1.705.554.889
|% 2,29
|
|ISFIN
|4,55
|556.968.509
|% 2,71
|
|TEKTU
|1,89
|497.164.314
|% 15,95
|
|ODAS
|2,24
|412.184.701
|% 2,75
|
|ASELS
|24,64
|318.280.176
|% 0,24
|
|TEKTU
|1,89
|497.164.314
|% 15,95
|
|IHLAS
|0,91
|171.639.504
|% 1,11
|
|ODAS
|2,24
|412.184.701
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,75
|236.322.584
|% 1,74
|
|IHLGM
|1,22
|160.912.358
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7787
|7,8177
|% 0,12
|
|Frank
|6,1177
|6,1546
|% -0,44
|
|Riyal
|1,5884
|1,5964
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.552
|-3,77
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|1.977
|2.007
|-10,00
|
|Tam
|1.968
|2.018
|-11,65
|
|Yarım
|951
|976
|-5,64
|
|Çeyrek
|477
|488
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|1,51
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:19XU100
Endeks 123, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 8, 509.00 milyon TL de
-
14:19MSGYO
Yüzde 4.11 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 903, 460 adet işlem
-
14:17PRKAB
Yüzde 8.54 oranında artışla 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 328, 164 adet işlem
-
14:16RYGYO
Yüzde 6.11 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 011 adet işlem
-
14:15EDIP
Yüzde 5.49 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 811, 716 adet işlem