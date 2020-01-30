***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 10.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29. maddesi gereğince fon portföyünde 2020 yılı içerisinde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak gayrimenkul değerleme kuruluşu Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve portföye 2020 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak gayrimenkul değerleme kuruluşları Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile Anreva Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815367BIST