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***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.11.2020 18:26
GÜNCEL HABERLER



***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İşletme Adı NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR YENER YILDIRIM Yönetim Kurulu Başkanı 7.5
TANJU GÜNEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.5
BEKİR MURAT ÖGEL Yönetim Kurulu Üyesi 26.08.2019
EMRE GÖLTEPE Yönetim Kurulu Üyesi 26.08.2019
ONUR ÖZSAN Yönetim Kurulu Üyesi 04.10.2019
MUSTAFA DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi 65




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885920


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