***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.08.2020 17:43
***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Karar Sayısı
2020/15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869085
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0478
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3887
En Düşük
7,3269
18:058,7507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0726
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7507
En Düşük
8,6435
18:05461,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,31
|Açılış
|: 461,33
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|683.869.358
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|282.816.509
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|502.066.485
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|322.523.060
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3836
|7,3887
|% 0,65
|
|Euro
|8,7367
|8,7507
|% 0,84
|
|Sterlin
|9,6444
|9,6928
|% 0,87
|
|Frank
|8,0860
|8,1347
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9624
|1,9722
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-9,36
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,69
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,86
|44,86
|-0,10
|